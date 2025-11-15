Los 10 mejores covers de Dua Lipa

Dua Lipa se ha ganado el corazón de Latinoamérica cuando mostró que estaba estudiando español. Por lo que la cantante no ha temido cantar en nuestro idioma en países como Argentina y Chile. Estos son los mejores covers que ha hecho hasta ahora.
1. Believe - ft. Cher
2. It Ain’t Over ’til It’s Over - ft. Lenny Kravitz
3. De música ligera - Soda Stereo
4. Tu falta de querer - Mon Laferte
5. Conga - Gloria Estefan
6. Don’t speak - ft. Gwen Stefani
7. Wake Me Up When September Ends - ft. Green Day.
8. All Night Long - ft. Lionel Richie
9. El Duelo - La Ley
10. Héroe - Enrique Iglesias
Dua Lipa ha sorprendido por su impecable voz, donde en cada país ha tenido invitados especiales, desde leyendas como Cher hasta Lenny Kravitz, sin embargo, también ha dejado sin palabras al público con sus covers en español, que conquistaron a más de uno.