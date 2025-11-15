Suscríbete
Entretenimiento

Los 10 mejores covers de Dua Lipa

La cantante británica ha sorprendido durante su carrera por su versatilidad musical y estos son sus covers más celebrados de su carrera

November 15, 2025 • 
Tania Franco
Dua Lipa - sus mejores covers

Christopher Polk/Billboard via Getty Images

Dua Lipa se ha ganado el corazón de Latinoamérica cuando mostró que estaba estudiando español. Por lo que la cantante no ha temido cantar en nuestro idioma en países como Argentina y Chile. Estos son los mejores covers que ha hecho hasta ahora.

1. Believe - ft. Cher

2. It Ain’t Over ’til It’s Over - ft. Lenny Kravitz

3. De música ligera - Soda Stereo

4. Tu falta de querer - Mon Laferte

5. Conga - Gloria Estefan

6. Don’t speak - ft. Gwen Stefani

7. Wake Me Up When September Ends - ft. Green Day.

8. All Night Long - ft. Lionel Richie

9. El Duelo - La Ley

10. Héroe - Enrique Iglesias

Dua Lipa ha sorprendido por su impecable voz, donde en cada país ha tenido invitados especiales, desde leyendas como Cher hasta Lenny Kravitz, sin embargo, también ha dejado sin palabras al público con sus covers en español, que conquistaron a más de uno.

Dua Lipa
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny lideró la lista de ganadores de los Latin Grammy 2025
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan el tráiler de “Cumbres Borrascosas”
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ariana Grande y Cynthia Erivo en Singapur
Entretenimiento
La verdad detrás del susto de Ariana Grande
November 13, 2025
 · 
Tania Franco
Sydney Sweeney
Entretenimiento
La razones por las que Sydney Sweeney está siendo cancelada
November 13, 2025
 · 
Tania Franco
nina-rubin-alejandra-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Nina Rubín inicia su nueva etapa como tatuadora
La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendió al revelar que una de sus grandes pasiones fuera de los foros es tatuar
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ana-de-armas-nuevo-noviojpg
Entretenimiento
Ana de Armas es captada junto a un atractivo hombre en Los Ángeles
La actriz de 37 años se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras terminar con Tom Cruise
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WEB__HL_0695.jpg
Entretenimiento
La carrera más divertida de la Navidad regresa: The Santa Run 2025
Prepárate para sacar tus tenis, tu espíritu navideño y muchas ganas de correr, porque este 14 de diciembre llega la séptima edición de The Santa Run al espectacular Parque La Mexicana.
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-maria-angelica-.vale.jpg
Entretenimiento
Angélica María habla del divorcio de su hija Angélica Vale y Otto Padrón
La actriz reapareció junto a su hija luego de que ella apareciera llorando tras enterarse de la demanda de divorcio del padre de sus hijos
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cynthia-erivo-ariana-grande.jpeg
Entretenimiento
Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande de tenso momento
Un fan se lanzó sobre Ariana en la premiere mundial de “Wicked: For Good”
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez