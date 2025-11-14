¿Cuándo encenderán el árbol del Rockefeller Center en 2025?

La Navidad en Nueva York inicia oficialmente con el encendido del árbol del Rockefeller Center, uno de los eventos más esperados del año. Para 2025, el icónico complejo recibe un abeto noruego de 23 metros, donado por la familia Russ desde East Greenbush, Nueva York, que ya domina la plaza y anuncia el comienzo de la temporada festiva.

Manoli Figetakis/Getty Images

La ceremonia de encendido se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, de 7:00 a 10:00 pm, y será transmitida en vivo por NBC. Este espectáculo, que reúne música, celebridades y a miles de visitantes, continúa una tradición que comenzó en 1933, cuando los obreros que construían el Rockefeller colocaron un pequeño árbol adornado a mano para celebrar las fiestas.

