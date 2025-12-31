Suscríbete
Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos tras su separación

Los famosos se reencontraron en Londres con su hija Daisy Love

Diciembre 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-orlando.jpeg

Tal y como lo anunciaron tras su separación, Katy Perry y Orlando Bloom mantienen una relación cordial por el bienestar de su pequeña hija, y muestra de ello fue que se reunieron en familia durante la función del musical de “Paddington” en Londres.

Cabe recordar que ambos anunciaron su separación en julio de este año, tras casi diez años de relación. La cantante Katy Perry se ha vuelto a dar una oportunidad en el amor con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien recién confirmó su relación con fotos de ellos juntos.

Sin embargo, a pesar de que los famosos decidieron tomar caminos separados, mantienen una relación cercana por la hija que tienen en común.

Durante la función del nuevo musical, tanto la cantante como el actor fueron captados conviviendo con el elenco de la producción con su hija Daisy Dove, quien se mantuvo la mayor parte del tiempo junto a su padre, tomada de su brazo mientras él conversaba con los integrantes del elenco y Katy posaba para tomar una serie de selfies con el oso Paddington.

Al evento también acudió Flynn Bloom de 14 años, hijo de Orlando y Miranda Kerr, quien se mostró muy cercano con su hermana menor.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
