Travel

Ixtapa Zihuatanejo: un fin de semana entre lujo, tradición y mar

Diciembre 23, 2025 • 
Caras
ixtapa-zihuatanejo-un-fin-de-semana-entre-lujo-tradicion-y-mar.png

Hay destinos que no solo se visitan, se sienten, Ixtapa Zihuatanejo es uno de ellos. Un rincón del Pacífico mexicano donde el tiempo parece transcurrir con la cadencia de las olas y la hospitalidad se vive como una herencia ancestral. Hasta ahí viajamos en un fin de semana inolvidable junto a Gabriela de la Garza, Horacio Pancheri y su esposa Isa Valero, para descubrir la magia de este paraíso guerrerense.

ixtapa-zihuatanejo-fin-de-semana-entre-lujo-tradicion-y-mar.jpeg

Nuestro refugio fue el espectacular Hotel Cala de Mar, un santuario discreto enclavado entre acantilados, donde cada suite parece flotar sobre el océano. Desde el primer amanecer, el sonido del mar y la vista infinita al horizonte nos recordaron que el verdadero lujo hoy se llama tranquilidad, conexión y belleza natural.

ixtapa-zihuatanejo-fin-semana-entre-lujo-tradicion-y-mar.jpeg

La experiencia gastronómica fue otro de los grandes protagonistas del viaje. Ixtapa Zihuatanejo es un destino que honra al mar en cada platillo: pescados frescos, mariscos recién capturados, recetas tradicionales y propuestas contemporáneas que elevan los sabores locales.

ixtapa-zihuatanejo-un-fin-de-semana-gastronomia.jpeg
ixtapa-zihuatanejo-que-comer.jpeg

Una tarde de yate nos permitió contemplar el paisaje desde otra perspectiva: el azul profundo del océano, la costa recortada por la vegetación y el cielo que parece fundirse con el mar. Fue un momento de desconexión absoluta, de risas compartidas y silencios cómodos, de esos que solo se logran cuando el entorno lo dice todo.

ixtapa-zihuatanejo-actividades-por-hacer-lujo-tradicion.jpeg

El paseo continuó caminando por el Paseo del Pescador, corazón vibrante de Zihuatanejo, donde la esencia del antiguo pueblo pesquero sigue viva. Ahí, entre artesanías, restaurantes y el ir y venir de locales y viajeros, se siente la historia de un lugar que ha sabido crecer sin perder su alma. Zihuatanejo nació como un pequeño puerto dedicado a la pesca, y aunque hoy es un destino turístico de clase mundial, conserva esa autenticidad que lo hace único.

ixtapa-zihuatanejo-actividades-por-hacer-tradicion.jpeg

El estado de Guerrero, conocido como “Hogar del Sol”, con su riqueza cultural, natural y gastronómica, encuentra en Ixtapa Zihuatanejo uno de sus mayores tesoros. Ixtapa, planeado como destino turístico, ofrece infraestructura de primer nivel, campos de golf, playas amplias y hoteles de lujo; Zihuatanejo, en contraste, seduce con su espíritu bohemio, sus tradiciones y su cercanía con la gente. Juntos, forman un equilibrio perfecto entre sofisticación y calidez.

Este viaje fue más que una escapada de fin de semana; fue un recordatorio del valor de México como potencia turística, de la belleza de sus paisajes y de la riqueza de su cocina e historia. Ixtapa Zihuatanejo no solo se visita: se vive, se saborea y se guarda en la memoria como esos lugares a los que siempre se quiere volver.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 8.04.43 PM.jpeg
