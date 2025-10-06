3 lugares que puedes visitar en la vida real y que aparecen en la saga Crepúsculo

La saga Crepúsculo no solo marcó a una generación con la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen, sino que también dejó una huella en distintos rincones del mundo donde se filmaron escenas inolvidables. Si eres fan y quieres revivir esos momentos de película, aquí te contamos tres lugares que puedes visitar en la vida real.

1. Montepulciano, Italia – El escenario de los Volturi en Luna Nueva

En Luna Nueva vimos cómo Bella arriesga todo por salvar a Edward de los temidos Volturis. Aunque en la historia se mencionaba a la ciudad de “Volterra”, las escenas se grabaron en Montepulciano, un pueblo medieval en la región de la Toscana.

Sus calles empedradas, plazas antiguas y arquitectura renacentista fueron el telón perfecto para representar la ciudad donde vivían los líderes vampíricos. Hoy, Montepulciano es uno de los destinos más buscados por los fans que quieren caminar por el mismo lugar donde Bella corrió bajo el sol rojo de Italia.

2. Angra dos Reis, Brasil – La luna de miel en Isla Esme

La romántica luna de miel de Edward y Bella tuvo lugar en la ficticia “Isla Esme”, un regalo de Carlisle a su esposa. Aunque la isla no existe en la vida real, las grabaciones se realizaron en Angra dos Reis, cerca de Río de Janeiro.

En particular, las costas del Saco do Mamanguá y las cascadas de la región fueron protagonistas de las escenas más recordadas de la pareja recién casada. Un lugar tropical, lleno de naturaleza exuberante, playas paradisíacas y un ambiente ideal para quienes buscan una experiencia digna de película.

3. La casa de Bella en St. Helens, Oregón

¿Alguna vez soñaste con entrar a la casa de los Swan? Pues es posible. La famosa casa de Bella y Charlie Swan que aparece en la primera película de Crepúsculo está ubicada en St. Helens, Oregón y actualmente está disponible en Airbnb.

Los fanáticos pueden hospedarse en ella y revivir escenas icónicas de la saga, desde la llegada de Bella a Forks hasta las charlas en la cocina con su padre. El lugar se ha convertido en un punto de peregrinación para los seguidores más fieles de la franquicia.

La magia de Crepúsculo trasciende la pantalla grande y se mantiene viva en estos escenarios que puedes visitar en la vida real. Ya sea caminando por las calles de Montepulciano, explorando las playas brasileñas de Angra dos Reis o durmiendo en la icónica casa de Bella, cada destino ofrece una experiencia única para los fanáticos de la saga.