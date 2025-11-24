Suscríbete
El tesoro escondido de África que conquista a los viajeros sofisticados

Safaris exclusivos, lodges de lujo y maravillas naturales únicas en un país aún poco explorado

Tania Franco
Zambia

Zambia se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del continente africano. Aunque suele quedar a la sombra de destinos más populares como Sudáfrica o Kenia, este país ofrece una combinación extraordinaria de vida salvaje, paisajes de impacto y experiencias de lujo discreto, ideal para quienes buscan una aventura auténtica sin renunciar a la comodidad.

Un espectáculo natural

El corazón de su magia está en el río Zambezi, un escenario que transforma cada amanecer en un espectáculo natural. A sus orillas, los visitantes encuentran lodges boutique integrados en la selva, donde es común ver elefantes cruzando a pocos metros de la habitación o hipopótamos descansando al atardecer. La experiencia es íntima, silenciosa y profundamente conectada con la naturaleza.

joSon/Getty Images

Pero el verdadero ícono del país son las Cataratas Victoria, una de las maravillas naturales más imponentes del planeta. Compartidas con Zimbabue, estas cataratas atraen a viajeros que buscan vistas épicas, experiencias como sobrevolarlas en helicóptero y hoteles que elevan el concepto de lujo africano.

Safaris

Zambia también destaca por sus safaris a pie, considerados entre los mejores de África, y por parques nacionales como South Luangwa, hogar de los grandes felinos y de algunas de las escenas más espectaculares de la vida salvaje. Cada recorrido se siente exclusivo gracias al número reducido de visitantes, permitiendo encuentros cercanos y respetuosos con el entorno.

Para el viajero sofisticado que busca destinos fuera del circuito tradicional, Zambia ofrece un lujo natural, auténtico y vibrante. Un país que demuestra que los grandes tesoros de África aún pueden encontrarse lejos de las rutas conocidas.

