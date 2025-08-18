Suscríbete
Travel

El tren flotante de Tailandia que parece sacado de una película de Studio Ghibli

Un recorrido ferroviario sobre el agua que convierte un día en Tailandia en una experiencia mágica, entre paisajes irreales y la calma de un embalse infinito

August 18, 2025 • 
Tania Franco
Tren de Tailandia

General_4530/Getty Images

En la provincia de Lopburi, a dos horas de Bangkok, se encuentra una de las experiencias ferroviarias más sorprendentes del sudeste asiático: el tren que parece flotar sobre el agua. Durante la temporada de lluvias, el embalse de la presa Pasak Jolasid se eleva hasta cubrir casi por completo la vía férrea, creando la ilusión de que el tren navega sobre un lago interminable.

Cómo vivir la experiencia

Salida: Estación Hua Lamphong, Bangkok.
Duración: Viaje redondo de un día (aprox. 6:00 a.m. a 6:00 p.m.).
Temporada: Solo fines de semana y festivos de noviembre a enero.

Estación de tren de Bangkok - Destinos

Anadolu/Anadolu Agency via Getty Images

Más que un simple viaje

La experiencia no es solo el trayecto: es ver cómo el tren se convierte en protagonista de un paisaje imposible, con reflejos dorados en el agua y un horizonte que parece fundirse con los vagones. Muchos viajeros lo comparan con escenas propias de las películas de Studio Ghibli, donde lo cotidiano se transforma en algo mágico.

Consejos prácticos

  • Reservar con anticipación, especialmente en diciembre y Año Nuevo.
  • Llevar cámara o celular cargado, el punto panorámico es altamente fotogénico.
  • Probar los snacks locales en Ban Khok Salung, como dulces de arroz y frutas deshidratadas.
  • Elegir ventana del lado izquierdo al salir de Bangkok para mejores vistas.

Tailandia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
