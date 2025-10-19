Suscríbete
Entretenimiento

Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara se compromete con mujer 12 años menor que él

Joe y Caitlin O’Connor se comprometieron después de dos años juntos

October 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
joe-manganiello-caitlin.jpeg

TMZ dio a conocer la noticia del compromiso de Joe Manganiello y Caitlin O’Connor, tras rumores que comenzaron a circular en junio después de que Daily Mail publicara fotos de O’Connor en Sicilia con lo que parecía ser un anillo de compromiso que lucía en la mano izquierda.

Una fuente dijo a Us Weekly que la pareja aún no se estaba preparando para casarse, pero insinuó que había propuesta en puerta. “Todavía no están comprometidos. Pero pronto van en esa dirección”. Dicha fuente dijo que Manganiello de 48 años y O’Connor de 36, son una pareja muy sólida que se toma en serio su futuro, incluso aseguró que desean formar una familia. “Ella quiere ser madre, y él está abierto a ser padre”.

Cabe recordar que Manganiello conoció a su pareja en septiembre de 2023 en una fiesta después del estreno de la serie de HBO de ella, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, cuando fueron vistos saliendo en el mismo auto y dos meses después debutaron oficialmente en la alfombra roja. Manganiello hizo oficial su relación en Instagram en febrero de 2024, revelando que celebraron juntos San Valentín.

“Ambos somos de Pittsburgh. Soy de Uniontown, que está como a una hora y media al sur de Pittsburgh, pero nos conocimos en Los Ángeles. Yo estaba en una fiesta de Winning Time y él estaba allí”, dijo O’Connor a E! News en octubre del año pasado.

Antes de su relación con O’Connor, el actor estuvo casado con Sofía Vergara, con quien duró siete años, y después anunció su separación en julio de 2023. Según varias fuentes, el motivo de su ruptura se debió a que Sofía no quería ser madre.

Joe Manganiello
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jennifer Lopez - Ben Affleck - Marc Anthony
Entretenimiento
Jennifer Lopez habla de por qué no funcionaron sus matrimonios
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
Portada Digital CARAS -Ximena
Entretenimiento
Ximena Herrera, en su mejor momento
October 17, 2025
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco como nunca antes
Entretenimiento
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco de una forma creativa
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
Chuck Bass - Gossip Girl - galanes de series que nos siguen robando el aliento
Entretenimiento
12 galanes de series de televisión que siguen enamorando a la audiencia
De clásicos inolvidables a los favoritos del streaming, ellos son los hombres que siguen robando corazones
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
belinda-contrademanda-lupillo-rivera.jpeg
Entretenimiento
Belinda enfrenta contrademanda de su ex por “declaraciones falsas”
El equipo legal de Lupillo Rivera confirmó que el cantante tomará acciones legales contra Belinda
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-perrita.jpeg
Entretenimiento
Diane Keaton dejó millonaria herencia a su perrita Reggie
La actriz planeó un gran fideicomiso para asegurar el bienestar de su fiel compañera, su perrita golden retriever
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-richie-embarazo.jpeg
Entretenimiento
Sofia Richie espera su segundo hijo con Elliot Grainge
La hija de Lionel Richie, empresaria y modelo de 27 años, anunció su segundo embarazo y el lanzamiento de su nueva marca de moda SRG
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ace-frehley-de-que-murio-kiss.jpeg
Entretenimiento
De qué murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS
La familia de Ace dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento a los 74 años
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez