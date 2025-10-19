Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara se compromete con mujer 12 años menor que él

TMZ dio a conocer la noticia del compromiso de Joe Manganiello y Caitlin O’Connor, tras rumores que comenzaron a circular en junio después de que Daily Mail publicara fotos de O’Connor en Sicilia con lo que parecía ser un anillo de compromiso que lucía en la mano izquierda.

Una fuente dijo a Us Weekly que la pareja aún no se estaba preparando para casarse, pero insinuó que había propuesta en puerta. “Todavía no están comprometidos. Pero pronto van en esa dirección”. Dicha fuente dijo que Manganiello de 48 años y O’Connor de 36, son una pareja muy sólida que se toma en serio su futuro, incluso aseguró que desean formar una familia. “Ella quiere ser madre, y él está abierto a ser padre”.

Cabe recordar que Manganiello conoció a su pareja en septiembre de 2023 en una fiesta después del estreno de la serie de HBO de ella, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, cuando fueron vistos saliendo en el mismo auto y dos meses después debutaron oficialmente en la alfombra roja. Manganiello hizo oficial su relación en Instagram en febrero de 2024, revelando que celebraron juntos San Valentín.

“Ambos somos de Pittsburgh. Soy de Uniontown, que está como a una hora y media al sur de Pittsburgh, pero nos conocimos en Los Ángeles. Yo estaba en una fiesta de Winning Time y él estaba allí”, dijo O’Connor a E! News en octubre del año pasado.

Antes de su relación con O’Connor, el actor estuvo casado con Sofía Vergara, con quien duró siete años, y después anunció su separación en julio de 2023. Según varias fuentes, el motivo de su ruptura se debió a que Sofía no quería ser madre.