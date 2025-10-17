Suscríbete
12 galanes de series de televisión que siguen enamorando a la audiencia

De clásicos inolvidables a los favoritos del streaming, ellos son los hombres que siguen robando corazones

October 17, 2025 • 
Tania Franco
Chuck Bass - Gossip Girl - galanes de series que nos siguen robando el aliento

Bobby Bank/WireImage

La televisión siempre ha sido un escenario perfecto para enamorarnos de personajes inolvidables. Algunos se convirtieron en íconos de toda una generación, otros son el crush del momento y varios lograron trascender la pantalla gracias a su carisma y talento.

Aquí reunimos a 10 galanes de series que, sin importar la época, siguen robando suspiros.

Jess Mariano – Gilmore Girls

El eterno chico malo de Stars Hollow. Con su aire rebelde, sarcasmo afilado y mirada intensa, Jess se convirtió en el favorito de quienes buscaban algo más profundo que un galán perfecto. Milo Ventimiglia logró darle vulnerabilidad detrás de la coraza, y por eso nunca lo olvidamos.

Milo Ventimiglia - Gilmore Girls - Jess

Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Chuck Bass – Gossip Girl

El heredero millonario más enigmático del Upper East Side. Chuck era excéntrico, impredecible y sofisticado, con un estilo inconfundible. Su evolución —de villano arrogante a un hombre complejo y apasionado— lo consolidó como uno de los grandes galanes de la TV de los 2000.

Chuck Bass . Gossip Girl' - Ed Westwick

Ray Tamarra/Getty Images

Damon Salvatore – The Vampire Diaries

El vampiro más seductor de la pantalla. Con esa mezcla de peligro, encanto y humor sarcástico, Damon conquistó incluso a quienes sabían que era una mala idea enamorarse de él. Ian Somerhalder le dio vida a un personaje magnético que redefinió el arquetipo del “bad boy”.

Damon - "The Vampire Diaries" - Ian Somerhalder

HOLLYWOOD, CA- MARCH 22: Actor Ian Somerhalder attends the 2014 PaleyFest - ‘The Vampire Diaries’ & ‘The Originals’ held at Dolby Theatre on March 21, 2014 in Hollywood, California.(Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

Jeffrey Mayer/WireImage

Conrad Fisher – The Summer I Turned Pretty

El galán melancólico de la nueva generación. Conrad es sensible, reservado y con una intensidad que lo vuelve irresistible. Christopher Briney supo capturar a la perfección ese aire de primer amor complicado, convirtiéndolo en el favorito de la serie que arrasa en streaming.

Conrad - The Summer I Turned Pretty - Christopher Briney

Rodin Eckenroth/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Joel Miller – The Last of Us

El “papá de Internet” y mucho más. Con The Last of Us, Pascal consolidó su lugar como uno de los actores más queridos de la actualidad. Su interpretación de Joel mostró a un hombre endurecido por la vida, pero con una ternura oculta que lo vuelve doblemente atractivo.

Pedro Pascal - "The Last Of Us" - Joel

Monica Schipper/WireImage

Cameron Sullivan – The White Lotus

El galán magnético y provocador. En The White Lotus, Theo James encarnó a Cameron con una mezcla explosiva de atractivo físico, arrogancia y complejidad moral. Ese personaje dejó claro por qué el actor británico sigue siendo uno de los favoritos del público.

Theo James - "The White Lotus"

Amy Sussman/Getty Images

Dylan McKay – Beverly Hills, 90210

El ícono de los 90. Dylan fue el epítome del chico misterioso con corazón herido. Con su actitud rebelde y vulnerable a la vez, Luke Perry marcó a toda una generación y se convirtió en uno de los galanes televisivos más recordados de la historia.

Beverly Hills 90210 - Luke Perry - Dylan McKay

Mark Sennet/Getty Images

Jeremiah Fisher – The Summer I Turned Pretty

El opuesto luminoso de Conrad. Jeremiah es divertido, cálido y encantador, el típico chico que conquista con una sonrisa. Gavin Casalegno logró crear un personaje fresco y entrañable, consolidando el eterno debate entre “Team Conrad” y “Team Jeremiah”.

Gavin Casalegno - Jeremiah Fisher – The Summer I Turned Pretty

Sara Jaye/Getty Images for Dunkin’

Ryan Atwood – The O.C.

El chico de orígenes humildes que conquistó Newport Beach. Ryan combinaba rudeza y nobleza, y representaba el contraste perfecto frente a su entorno privilegiado. Su carácter protector y mirada profunda lo convirtieron en uno de los galanes más entrañables de la televisión de los 2000.

Ryan Atwood (Ben McKenzie) – The O.C.

J. Vespa/WireImage

Adam Brody – Nobody Wants This

De Seth Cohen a su nueva era. Adam Brody pasó de ser el adorable chico indie en The O.C. al galán adulto en proyectos más maduros como Nobody Wants This. Su encanto geek, ingenio y autenticidad lo mantienen vigente como uno de los crush favoritos de varias generaciones.

Adam Brody – Nobody Wants This

Emma McIntyre/Getty Images for Netflix

Joe Goldberg – You

El caso más polémico de la lista. Aunque Penn Badgley conquistó en su momento como Dan Humphrey en Gossip Girl, su personaje Joe Goldberg en You generó debate global. El actor ha insistido en que no debe romantizarse a un asesino, y por ello en la última temporada la serie lo retrata con crudeza absoluta, recordándonos que el verdadero atractivo está en el talento actoral, no en la oscuridad del personaje.

Penn Badgley – You - Joe

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Christopher Hayden – Gilmore Girls

El padre de Rory y el gran amor intermitente de Lorelai. Christopher fue el galán adulto de la serie: encantador, atractivo y con un aire de inestabilidad que lo hacía tan irresistible como problemático. Un personaje complejo que representaba el eterno “qué hubiera pasado si…”.

David Sutcliffe - Gilmore Girls - Papá de Rory

Steve Granitz/WireImage

Ya sea que nos hagan suspirar con su rebeldía, emocionarnos con sus historias de amor imposible o intrigarnos con su oscuridad, estos galanes nos recuerdan que la magia de las series no está solo en los guiones, sino en los personajes que llegan para quedarse con nosotros.

