Sofia Richie espera su segundo hijo con Elliot Grainge

La modelo y empresaria estadounidense Sofia Richie Grainge anunció que está en espera de su segundo hijo junto a su esposo, el productor musical Elliot Grainge, con quien ya tiene una hija que cumplió un año el pasado mes de mayo.

Sofia dio a conocer la noticia con un post de Instagram donde aparece levantando una camisa color marrón con lunares blancos de su nueva firma SRG, para revelar su baby bump.

El texto con el que acompañó la imagen fue, “de camino al lanzamiento de estos dos bebés”, anunciando su embarazo y la presentación de su marca.

Sofia ha mantenido en privado las fotos de su primera hija Eloise, evitando que se pueda ver su rostro. Hace unos meses, cuando celebró el primer cumpleaños de su bebé, escribió en Instagram, “Eloise me ha dado propósito y no soy nada sin ella. Elliot y yo no podríamos amarla más. No sé qué hice para merecerla, pero todo lo que sé es que mi paraíso está aquí en la tierra con ella y estoy más que bendecida”.