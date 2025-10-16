Suscríbete
Itatí Cantoral confiesa que no recibe pensión del papá de su hija

La actriz dijo que el padre de María Itatí no la apoya económicamente, sin embargo, no piensa emprender acciones legales en su contra

October 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Itatí Cantoral, compartió detalles sobre la relación con el padre de su hija menor. En una reciente entrevista, la actriz comentó que el productor Carlos Alberto Cruz, de quien se separó en 2018 tras casi 10 años de matrimonio, no le brinda ayuda económica mediante una pensión para su hija, y añadió que la relación de padre e hija no es cercana.

Sin embargo, Cantoral mencionó que no le exige una pensión a su exesposo, debido a su situación laboral. “Lo que pasa es que trabaja mucho para ganarse la vida, porque no es fácil en este país. Ahora ya no es director. Está en bienes raíces y está de Uber. Tiene mucho trabajo para poder llevar la comida a su casa”, dijo la actriz sobre su ex, quien fue coordinador de producción en la telenovela “La viuda de Blanco”, en 2006, cuando se conocieron.

Itatí precisó que ella puede hacerse cargo de los gastos sola sin la ayuda del padre de su hija. “Le deseo lo mejor a su papá, no he pensado en demandarlo, lo queremos mucho. Y si fuera mi esposo y le hubiera ido mal en el trabajo lo apoyaría, como cuando estuvimos casados, pues yo asumí todos los gastos, porque lo amaba”.

Mientras tanto, la actriz dijo que se ha esforzado por ser una gran madre para su hija, pasando tiempo con ella a pesar del trabajo. “Estoy con ella todo el tiempo. Sabe que tenemos que hacer equipo y me acompaña a mi trabajo”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
