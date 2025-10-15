Suscríbete
El misterio del rejuvenecimiento en Hollywood, los artistas que se ven más jóvenes que nunca

Entre cirugías, rumores y especulaciones, celebridades como Bradley Cooper, Anne Hathaway y Kris Jenner lucen como si hubieran encontrado la fuente de la juventud

October 15, 2025 • 
Tania Franco
La transformación de Lindsay Lohan

En Hollywood está pasando algo extraño. Después del estreno de La Sustancia, la película donde el personaje de Demi Moore se inyecta un misterioso líquido para volverse más joven y crear una versión “mejorada” de sí misma, internet no ha parado de hacer comparaciones con varias celebridades que, de repente, lucen años más jóvenes. ¿Coincidencia, estética impecable o teorías al estilo ciencia ficción?

Anne Hathaway

En el caso de Anne Hathaway, las opiniones son más amables. Para muchos, es la muestra de cómo los procedimientos estéticos (quirúrgicos o no) pueden lograr un resultado natural, fresco y rejuvenecido. Se especula que ha tenido “ajustes sutiles” en su rostro a lo largo de los años, pero lo cierto es que luce más radiante que nunca, como si el tiempo jugara a su favor.

Anne Hathaway se ve más joven

Bradley Cooper

Uno de los casos que más revuelo ha causado es el de Bradley Cooper. Los fans comentan que el actor no solo luce distinto, sino que parece “otra persona” por completo.

Algunos hablan de dobles, otros de cambios estéticos, pero lo que más intriga es el contraste entre su apariencia fresca de 2019 y su look de 2025, donde sus ojos se ven más apagados. En redes abundan comentarios que van desde “este no es el Bradley que recordamos” hasta teorías de clones y versiones alternativas.

Bradley Cooper luce más joven

Kris Jenner

En apenas un año pasó de un look más maduro en 2024 a lucir casi irreconocible en 2025. Las teorías más populares mencionan un posible lifting facial, pérdida de peso y un uso más mesurado de rellenos faciales. La clave, dicen, está en que ha sabido regresar al equilibrio: nada exagerado, todo en la medida justa. Y claro, internet no deja pasar el detalle: “¿será que Kris encontró su propia Sustancia?”

Kris Jenner rejuvenecio

Más allá de lo que realmente haya detrás, lo cierto es que Hollywood sigue alimentando las teorías más locas. Desde procedimientos de vanguardia hasta suposiciones sobre clones, dobles o experimentos secretos, el tema del rejuvenecimiento de las estrellas genera tanto debate como fascinación.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
