Meryl Streep revela cómo Hollywood encasilla a las actrices al cumplir 40

El talento de Meryl Streep ha roto récords y barreras, pero incluso una actriz de su calibre se enfrentó a los estereotipos de Hollywood. La estrella compartió una anécdota reveladora: cuando cumplió 40 años, en un mismo año le ofrecieron tres papeles de bruja. Para ella, fue una clara señal de cómo la industria suele encasillar a las mujeres mayores en personajes estereotípicos, simplemente por llegar a esa edad.

Cuando cumplí 40 años, ese mismo año me ofrecieron tres papeles de bruja. Y sentí que era una señal. Era la manera en la que Hollywood veía a las mujeres al llegar a los 40. Meryl Streep.

Durante la charla, Mark Ruffalo intervino con humor, diciéndole:

Oh, mucho ha cambiado en los últimos cinco años para ti... Mark Ruffalo.

La frase fue recibida con ternura por Meryl, quien lo tomó de la cara y lo besó con cariño, agradeciendo el gesto que sugería que sigue viéndose más joven de lo que es.

Jim Spellman/WireImage

Aunque Hollywood intentó encasillarla, Meryl Streep se impuso con su versatilidad y ha demostrado que la edad no es un límite para seguir protagonizando grandes historias. Hoy, a sus 76 años, sigue siendo una de las actrices más reconocidas y respetadas, con personajes que han dejado huella en la historia del cine.