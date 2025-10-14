Suscríbete
Meryl Streep revela cómo Hollywood encasilla a las actrices al cumplir 40

La ganadora del Oscar confesó que en un mismo año le ofrecieron tres papeles de bruja, reflejo de los estereotipos de edad en la industria

October 14, 2025 • 
Tania Franco
El talento de Meryl Streep ha roto récords y barreras, pero incluso una actriz de su calibre se enfrentó a los estereotipos de Hollywood. La estrella compartió una anécdota reveladora: cuando cumplió 40 años, en un mismo año le ofrecieron tres papeles de bruja. Para ella, fue una clara señal de cómo la industria suele encasillar a las mujeres mayores en personajes estereotípicos, simplemente por llegar a esa edad.

Cuando cumplí 40 años, ese mismo año me ofrecieron tres papeles de bruja. Y sentí que era una señal. Era la manera en la que Hollywood veía a las mujeres al llegar a los 40.
Meryl Streep.

Durante la charla, Mark Ruffalo intervino con humor, diciéndole:

Oh, mucho ha cambiado en los últimos cinco años para ti...
Mark Ruffalo.

La frase fue recibida con ternura por Meryl, quien lo tomó de la cara y lo besó con cariño, agradeciendo el gesto que sugería que sigue viéndose más joven de lo que es.

Mark Ruffalo

Jim Spellman/WireImage

Aunque Hollywood intentó encasillarla, Meryl Streep se impuso con su versatilidad y ha demostrado que la edad no es un límite para seguir protagonizando grandes historias. Hoy, a sus 76 años, sigue siendo una de las actrices más reconocidas y respetadas, con personajes que han dejado huella en la historia del cine.

Tania Franco
