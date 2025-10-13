Juan Soler confiesa cómo se encuentra su salud tras ser hospitalizado

Hace un mes, el actor Juan Soler sufrió una crisis de salud que lo obligó a abandonar “Top Chef VIP”. Tras salir del hospital, el actor argentino relató las complicaciones que enfrentó y aclaró que ahora se encuentra muy bien.

El actor contó que gracias al tratamiento médico pudo superar el problema de salud que aquejó. “Se dañó el sistema renal, el riñón quedó muy comprometido, el sistema hepático también justamente por todo el engrosamiento de la sangre por la falta de líquido. Fue toda una serie de consecuencias.

Soler también comentó que el intenso ritmo de trabajo afectó directamente su bienestar. “Es muy demandante este tipo de trabajo y no me hidraté, no me cuidé, no dormí lo suficiente. De lunes a viernes grabábamos todos los días, sábados y domingos tomábamos clases, entonces sí fue muy pesado. Descuidé mi cuerpo y no estuvo bien”.

Afortunadamente, Juan Soler ya se encuentra en perfectas condiciones, tras el episodio que enfrentó mientras estaba trabajando fuera de México.

Ahora, ya recuperado y después de haber disfrutado de unas vacaciones por España y Portugal junto a su novia, el argentino ha retomado sus actividades.