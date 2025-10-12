Katy Perry y Justin Trudeau son captados besándose a bordo de un yate
El exprimer ministro de Canadá y la cantante fueron sorprendidos en Santa Bárbara, California a bordo de un yate, en trajes de baño, abrazados y besándose, lo cual podría ser la confirmación de su noviazgo
Las nuevas fotografías de Katy Perry y Justin Trudeau confirmarían los rumores de que entre ellos existe algo más que amistad. Las fotos que están dando de qué hablar fueron publicadas por el diario inglés Daily Mail.
El encuentro se habría dado a finales de septiembre, cuando ambos fueron vistos juntos compartiendo besos y abrazos.
El suceso quedó registrado por un turista a bordo de una embarcación de avistamiento de ballenas. De acuerdo con él, “ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse”.
El testigo reconoció de inmediato al político por el tatuaje de un cuervo Haida que lleva en su brazo izquierdo, símbolo de la cultura indígena canadiense y referencia durante su gestión pública.
Perry vestía un traje de baño negro y disfrutaba de unas vacaciones tras las presentaciones de su gira mundial Lifetimes. Mientras que Trudea vestía pantalón de mezclilla.
Estas fotos confirmarían que ambos mantienen un romance, ya que en julio fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon en la ciudad canadiense. Al día siguiente, fueron fotografiados paseando juntos en Mount Royal Park.
Fuentes cercanas a Katy Perry y Justin Trudeau citadas por Cosmopolitan dicen, “Katy está muy interesada en él. Dice que es un gran partido, un hombre de calidad. Se gustan mucho”.