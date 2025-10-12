Suscríbete
Dónde y por qué ver Annie Hall, la cinta con la que Diane Keaton ganó un Oscar

La película del año 1977 que protagonizó Diana con Woody Allen, ha sido clave en la historia del cine estadounidense

October 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Annie Hall es una comedia romántica que redefinió el amor en el cine y que le valió cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor Actriz para Diane Keaton en la ceremonia de 1978.

En la película, Diane Keaton interpreta a Annie, una joven que se enamora de Alvy Singer (Woody Allen), un comediante neurótico que intenta entender por qué sus relaciones nunca funcionan.

Desde su primer encuentro en una partida de tenis, ambos construyen una relación acompañada de humor y complicidad que pasa por varias etapas.

A través de una serie de memorias, Alvy rememora cómo conoció a Annie, su romance, los altibajos de la relación y finalmente la ruptura. Mientras que Annie se pregunta en qué momento el amor comenzó a desmoronarse.

La película emplea recursos narrativos innovadores para su época, como hablar directamente a la cámara y flashbacks. En una de las escenas más memorables, el personaje rompe la cuarta pared para hablar directamente al espectador, confesando sus miedos y contradicciones con tono que mezcla comedia y melancolía. Algunas opciones para ver Annie Hall son: Prime Video y Apple TV.

El personaje de Annie representa el crecimiento personal, la búsqueda de la independencia y la necesidad de seguir adelante incluso cuando el amor no basta. Además, en la cinta, la moda juega un papel importante en su identidad, con Ralph Lauren, responsable de uno de los estilos más icónicos de la historia del cine.

