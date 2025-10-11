Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction

En una entrevista reciente, Louis Tomlinson rompió el silencio sobre uno de los momentos más dolorosos en la historia de One Direction: la salida de Zayn Malik en 2015. Cuando el entrevistador le preguntó cómo recordaba aquella decisión, Louis no ocultó sus sentimientos.

Estaba furioso. Es algo de lo que aún no hemos hablado lo suficiente. Para mí, siempre se trató de lealtad, y egoístamente hubiera querido que me lo contara primero. Louis Tomlinson.

Jeff Kravitz/FilmMagic

Louis explicó que, a diferencia de otros integrantes, él y Zayn compartían camerino en las giras, lo que lo hacía sentir especialmente unido a él.

Siempre dijimos que no seríamos la banda que pidiera camerinos individuales. En la última gira, Harry tenía el suyo, Liam también, Niall igual, y yo compartía con Zayn. Por eso me dolió más, pensé que teníamos una relación en la que podía confiar y decírmelo. Louis Tomlinson.

Con honestidad, Tomlinson reconoció que, de haber sabido antes la decisión de Malik, habría intentado convencerlo de quedarse.

Creo que esa es una de las razones por las que no me lo dijo, porque sabía que siempre fui muy abierto con mis opiniones. Louis Tomlinson.

Dave J Hogan/Getty Images

Aunque Louis no descarta hablarlo algún día directamente con Zayn, admitió que aún siente que quedó una conversación pendiente entre ambos. Sin embargo, también reconoció que, en retrospectiva, entiende que cada uno tenía sus propias batallas y necesidades en ese momento.