Netflix anuncia acuerdo para comprar Warner Bros y HBO

El gigante del streaming adquirirá las series de HBO y HBO Max, así como las producciones de Warner Bros Discovery

Diciembre 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Netflix va a adquirir Warner Bros Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares, según anunciaron en un comunicado conjunto. Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. La transición de la operación se completaría en el primer trimestre de 2026.

Además de un gran catálogo gigantesco de cine y series, pasarán a formar parte del armario de Netflix. Según el comunicado emitido por la compañía, este cambio ayudará a conectar con una audiencia más amplia. “Al unir la experiencia para miembros y el alcance global de Netflix con las franquicias de renombre y la amplia biblioteca de Warner Bros, la compañía creará un mayor valor para el talento: ofreciendo más oportunidades para trabajar con propiedad intelectual querida, contar nuevas historias y conectar con una audiencia más amplia que nunca”.

Series y películas como: “The Big Bang Theory”, “The Sopranos”, “Game of Thrones”, “The Wizard of Oz”, y el universo DC, se unirán al amplio catálogo de Netflix. “Esta adquisión mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio por décadas”, dijo Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix.

Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
