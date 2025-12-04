Michael Jackson será interpretado por su sobrino en la nueva película, Michael

Michael Jackson será interpretado por su sobrino de la vida real, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, hermano del cantante. Esta elección convierte la actuación en una de las representaciones más naturalmente precisas jamás filmadas. Entre más de 1,200 audiciones alrededor del mundo, Jaafar fue elegido como el candidato perfecto para dar vida al artista.

Para el papel, Jaafar tuvo que entrenar durante más de un año el control de la respiración, el baile, el tono vocal y el movimiento escénico, con el objetivo de igualar la presencia única de Michael Jackson. Incluso perfeccionó el moonwalk de “Billie Jean” hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, como el cantante lo hizo en sus ensayos en vivo.

Esta película es producida por la propia familia Jackson para asegurar la autenticidad de la historia y la realidad de los hechos, así como el legado del Rey del Pop. En esta contarán historias personales nunca antes vistas, incluyendo ensayos privados, momentos familiares y sesiones creativas desconocidas para el público.

La familia de Michael también proporcionó videos caseros para que Jaafar pudiera estudiar cómo se movía su tío cuando no estaba actuando. Además, se utilizarán grabaciones vocales de estudio del propio Michael para todas las escenas de canto.

En cuanto a vestuario, los diseñadores recrearon los trajes exactos del artista utilizando patrones originales, el mismo número de piedras y aplicaciones, e incluso recurrieron a los mismos sastres que trabajaron en algunos de sus tours.

La película también destacará cómo Michael revolucionó los conciertos, la industria musical, la producción de videos musicales y la economía de las giras. Se espera que este largometraje se convierta en uno de los biopics musicales más taquilleros de la historia, incluso antes de su estreno.

