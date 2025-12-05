Suscríbete
Entretenimiento

Eiza González cautiva las redes al compartir un íntimo momento cantando

La actriz provocó nostalgia total para quienes la siguen desde “Lola, érase una vez”

Diciembre 04, 2025 • 
Tania Franco
The Hapa Blonde/GC Images

Eiza González volvió a encender las redes sociales con un video en el que aparece cantando de manera natural y cercana, recordándole al público uno de los talentos que mostró desde el inicio de su carrera. La actriz, hoy estrella global, sorprendió a sus seguidores al interpretar una melodía con una sensibilidad que inmediatamente desató comentarios, reproducciones y nostalgia.

Un viaje directo al pasado

Eiza tenía apenas 16 años cuando comenzó a grabar “Lola, érase una vez”, la telenovela juvenil que marcó su debut y que se estrenó en 2007. Aquella producción no solo la lanzó como protagonista, sino que también mostró su faceta musical, algo que sus fans de aquella época recuerdan con cariño.

Ahora, casi dos décadas después, la actriz demuestra que su autenticidad permanece intacta. El video, que rápidamente se viralizó, no solo celebra el presente artístico de Eiza, sino que revive el inicio de una historia que miles de seguidores han acompañado desde sus primeros pasos en televisión.

Eiza González
Comunicóloga en Medios Digitales
