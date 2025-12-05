Suscríbete
Shakira reconoce a Gerard Piqué como un “buen padre” para sus hijos

En una entrevista para el programa de televisión argentino Por el Mundo, Shakira reconoció la crianza que Piqué le ha dado a sus hijos

Diciembre 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Así descubrió Shakira la infidelidad de su ex Gerard Piqué

Shakira, quien actualmente vive junto a sus hijos en Miami tras mudarse de España luego de su divorcio con Gerard Piqué, reconoció que sus hijos son disciplinados, lo que les ha permitido tener grandes desempeños en las artes que les interesan. La compositora colombiana expresó, “los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”.

Además, dijo que no ha sido un logro que ha tenido ella como madre, sino que también destacó que Gerard Piqué ha tenido un papel importante en dicha tarea, logrando que sus hijos adquieran la disciplina que hoy tienen. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica.Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse a un examen, hay que estudiar. No hay otra. eso sí que es innegociable”, comentó.

La artista dijo que sus hijos decidieron seguir sus pasos en la música y no los de su padre en el deporte, asegurando que heredaron la vena artística de ella, ya que les apasiona la música, e incluso la actuación, lo que demuestra que son grandes amantes de las artes como su madre.

“Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. Tiene una facilidad. Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje y lo hace con una dedicación”.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
