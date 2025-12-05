Justin Bieber revela cuál es su canción favorita de su álbum navideño “Under the Mistletoe”

Justin Bieber volvió a encender la nostalgia navideña al revelar, en un video espontáneo grabado mientras viajaba en coche con su esposa Hailey Bieber, cuáles son sus canciones favoritas de su álbum “Under the Mistletoe”, uno de los discos navideños más influyentes del pop de la última década. Cuando Hailey le preguntó directamente por su tema preferido, Justin no dudó en responder que “Under the Mistletoe” encabeza la lista, seguido por “Christmas Love”, una canción que describió con evidente cariño.

Pero lo que más sorprendió a los fans fue su confesión sobre “Christmas Love”, ya que reveló que fue la primera canción que grabó en un estudio, mucho antes de convertirse en la estrella mundial que es hoy. “La grabé en Stratford, hay un video… parezco un pequeño munchkin”, bromeó, haciendo una referencia adorable al universo de Wicked.

El álbum “Under the Mistletoe”, no solo marcó un antes y después en su carrera, sino que se convirtió en la banda sonora navideña de toda una generación. Con clásicos reinventados y temas originales que aún suenan cada diciembre, la confesión del cantante volvió a conectar a sus seguidores con esa etapa dorada.

