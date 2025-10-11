Muere la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Conocida por papeles en Annie Hall, El Padrino y Father of the Bride, entre otros, Diane Keaton fue una de las actrices más reconocidas de Hollywood por su talento y estilo único.

Según informó People Magazine, la estrella de Hollywood falleció en California en compañía de sus seres queridos.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton comenzó su carrera en el teatro antes de hacer su debut en el cine en 1970. A lo largo de su trayectoria, recibió premios importantes, incluyendo un Oscar a la Mejor Actriz por su papel en Annie Hall. Además, fue reconocida por su estilo personal, que combinaba elegancia y originalidad.

Diane alcanzó la fama en los años 70 con su interpretación en “El padrino” y sus colaboraciones en Woody Allen. La actriz también destacó en el mundo de la moda como un ícono por el uso de los trajes.

La ganadora del Oscar será recordada por su talento, su estilo único y una trayectoria que marcó generaciones con películas icónicas. Su partida deja un vacío en la industria, pero también un legado eterno que seguirá inspirando a quienes la admiraron.