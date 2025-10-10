Belinda procede legalmente contra su ex por presunta violencia digital

A través de un comunicado, se dio a conocer que la cantante Belinda interpuso una denuncia el pasado 2 de octubre por la “probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, explica el documento de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Belinda decidió actuar legalmente contra Lupillo por la “divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”.

Todo empezó cuando Lupillo Rivera lanzó su libro “Tragos Amargos”, en el que narró detalles privados del romance que tuvieron durante unos meses en 2019, cuando ambos participaron en “La Voz”.

El cantante habría difundido imágenes y contenidos en redes sociales sin el consentimiento de la intérprete, vulnerando su intimidad y dignidad.

Por esta razón, Lupillo es acusado de cometer violencia digital y mediática al hablar de su relación con Belinda, ya que los abogados de la artista citan que las declaraciones del cantante sobrepasaron la línea de la libertad de expresión.

Ante la situación la Fiscalía otorgó medidas de protección inmediatas a la intérprete Belinda, “para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la famosa, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

Además, el cantante recibió una advertencia del Ministerio Público en la que le solicitan, “sujetarse al tratamiento psicológico especializado, apercibido para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para Belinda”.

Además, se le advirtió eliminar de todas sus redes sociales cualquier contenido en el que mencione a la cantante y pudiese resultar ofensivo o agravioso para ella.

