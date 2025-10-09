Suscríbete
“Nadie nos vio partir” la serie mexicana que todos esperan ver en Netflix

Tessa Ía y Emiliano Zurita protagonizan esta historia basada en hechos reales

October 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
nadie-nos-vio-partir-netflix.jpeg

La serie “Nadie nos vio partir” es una adaptación del libro homónimo de Tamara Trottner. Bajo la dirección de Lucía Puenzo, se estrena en Netflix el 15 de octubre.

La historia cuenta la historia de una mujer desesperada por recuperar a sus hijos, quienes le fueron arrebatados por su esposo y son llevados en un viaje por el mundo por más de un año.

La serie mexicana se desarrolla en México en los años 60 y sigue a dos jóvenes de dos familias influyentes, quienes se casan y comienzan su propia familia, hasta que todo se sale de control cuando una madre debe realizar un viaje lleno de obstáculos para intentar recuperar a sus hijos y salvar a su familia, después de que su esposo los secuestra.

La serie está basada en la novela del mismo nombre de Tamara Trottner, quien escribe todo lo que vivió cuando su padre los secuestró a ella y a su hermano, y los llevó a distintas partes del mundo en un intento por mantenerlos alejados de su madre.

En la novela, Trottner cuenta que tanto su padre como su madre, pertenecían a familias judías adineradas e influyentes, por lo que se casaron a pesar de que ninguno de los dos quería realmente, pero accedieron para darle gusto a sus padres.

Leo y Valeria tuvieron dos hijos, un niño y una niña. pero cuando Leo descubre que Tamara lo engaña, decide llevar a cabo un plan de venganza llevandóse a sus hijos a otro país sin que ella lo sepa.

Valería deberá recorrer el mundo y hacer hasta lo imposible para lograr recuperar a sus hijos.

Netflix
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
