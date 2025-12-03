Star Médica celebra la excelencia y el compromiso de su Comunidad Médica con una cena de gala

En el marco de la celebración del Día del Médico, Hospitales Star Médica celebraron a su Comunidad Médica en el Museo Casa de la Bola, con una cena de gala dedicada a los profesionales más destacados.
Fue una noche significativa donde Star Médica, empresa moreliana fundada hace 25 años, manifestó su más profundo agradecimiento, admiración y reconocimiento a los médicos que colaboran con esta cadena hospitalaria, quienes con sus conocimientos, talento, experiencia y dedicación, hacen posible su misión.
La celebración reunió a médicos distinguidos y personalidades clave de la cadena hospitalaria en un ambiente de reconocimiento, gratitud y orgullo por la labor que día a día transforma la salud de miles de pacientes en México.
Al día siguiente, se llevó a cabo un recorrido por el nuevo Hospital Star Médica Santa Fe, donde los médicos tuvieron la oportunidad de conocer su moderna infraestructura y los espacios diseñados para brindar atención de primer nivel. Posteriormente, se ofreció una comida en Jardín Lomas Altas, con premios y sorpresas.
Con un ambiente ameno y de convivencia, la celebración reafirmó el orgullo de Star Médica por sus médicos, reconociendo su vocación y profesionalismo al brindar una atención médica de excelencia.