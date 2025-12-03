Star Médica celebra la excelencia y el compromiso de su Comunidad Médica con una cena de gala

En el marco de la celebración del Día del Médico, Hospitales Star Médica celebraron a su Comunidad Médica en el Museo Casa de la Bola, con una cena de gala dedicada a los profesionales más destacados.

Dr. Manuel Antón Gracia, Director Médico Corporativo Hospitales Star Médica.

Pedro Medica Chaix, Director General Adjunto Hospitales Star Médica.

Fue una noche significativa donde Star Médica, empresa moreliana fundada hace 25 años, manifestó su más profundo agradecimiento, admiración y reconocimiento a los médicos que colaboran con esta cadena hospitalaria, quienes con sus conocimientos, talento, experiencia y dedicación, hacen posible su misión.

Dr. Victor Hugo Hernández Lozada, Dulce Sac-Nicte Gómez, Dr. Edmundo Moyo Martínez, Dr. Noe Santiago Ramírez.

Dr. Armando Anaya Corona, Rodrigo Riquelme Suárez, Dr. José Luis Patiño Galeana.

Dr. Armando Anaya Corona, Dr. Gerardo López Hernández, Dr. José Luis Salinas Selaya, Dr. Carlos García Hernández, Dr. José Luis Patiño Galeana, Dr. Carlos Alejandro Leal Leal, Rodrigo Riquelme Suárez.

La celebración reunió a médicos distinguidos y personalidades clave de la cadena hospitalaria en un ambiente de reconocimiento, gratitud y orgullo por la labor que día a día transforma la salud de miles de pacientes en México.

José Antonio Pérez Estrada, Gabriela Palacios, Dr. Jesús Grajeda y Dr. Mauricio González.

Generación de Médicos Diamante 2025.

Al día siguiente, se llevó a cabo un recorrido por el nuevo Hospital Star Médica Santa Fe, donde los médicos tuvieron la oportunidad de conocer su moderna infraestructura y los espacios diseñados para brindar atención de primer nivel. Posteriormente, se ofreció una comida en Jardín Lomas Altas, con premios y sorpresas.

Dr. Samuel Ramos Margarito, José Antonio Pérez Estrada, Dr. Manuel Antón Gracia.

El recorrido permitió a los asistentes descubrir los espacios diseñados para ofrecer servicios de salud con la más alta calidad.

Con un ambiente ameno y de convivencia, la celebración reafirmó el orgullo de Star Médica por sus médicos, reconociendo su vocación y profesionalismo al brindar una atención médica de excelencia.

El evento reunió a especialistas comprometidos con impulsar la calidad de los servicios de salud.

Los invitados conocieron el quirófano inteligente equipado con tecnología de última generación, pieza clave en la atención segura y eficiente.