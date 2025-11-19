Se presenta con éxito el nuevo Hospital Star Médica Santa Fe

Un nuevo referente en salud y excelencia médica se encuentra al poniente de la Ciudad de México. Se trata del nuevo Hospital Star Médica Santa Fe, con tecnología de última generación y una infraestructura impresionante.

La presentación marcó otro capítulo en la historia de la cadena hospitalaria y en la atención médica privada del país, la cual contó con la presencia del Lic. José Antonio Pérez Estrada, Director Comercial y de Negocios de Hospitales Star Médica, quien destacó que este hospital representa el futuro de la medicina, un espacio donde la ciencia y la empatía se encuentran, donde la tecnología potencia el talento humano.

“Hoy no solo presentamos un edificio; presentamos una nueva forma de entender la salud, basada en la excelencia médica, en la calidad y seguridad al paciente, en la humanización del servicio y en la integración de la tecnología”.

Invitados y personal de Star Médica conociendo el piso de Hospitalización.



Diana Wright, Dra. Patricia Concha Hein.

Durante el recorrido se dio a conocer el equipo de vanguardia en Imagenología.

Invitados y personal de Star Médica conociendo el primer Quirófano Inteligente con configuración Plus de México

Con capacidad de atender diversas necesidades de salud, se realizaron distintas presentaciones donde estuvieron presentes distinguidas personalidades como José Antonio Pérez Estrada, Director Comercial y de Negocios Hospitales Star Médica; Dr. Manuel Antón Gracia, Director Médico Corporativo Hospitales Star Médica; Felipe Zolezzi Gutiérrez, Director de Ventas, Crédito y Cobranza Hospitales Star Médica; Dra. Patricia Concha Hein, Director General Hospital Star Médica Santa Fe; Dr. Arturo Jorge Barahona, Director de Operaciones Clínicas Nuevas Aperturas; Dra. Berenice Hernández, Directora de Servicios Clínicos Hospital Star Médica Fe y Renata Ramírez Reyes, Directora de Ventas Hospital Star Médica Santa Fe.

Dra. Irene Treviño Frenk, Neurología; Dr. Carlos Aguirre Morales, Infectología Pediátrica; Dr. Ildefonso Muñoz Romero, Neurocirugía; Dra. Patricia Concha Hein, José Antonio Pérez Estrada, Genaro Herrera González y Dra. Graciela Zárate Covarrubias, Neonatología.



Dr. Manuel Antón Gracia, Dra. María de Lourdes Berenice Hernández Ortiz; Dr. Justino Fernández Palomo, Traumatología y Ortopedia; Dra. Patricia Concha Hein, José Antonio Pérez Estrada, Genaro Herrera González y Dr. Daniel Diego Ball, Traumatología y Ortopedia.

Invitados recorriendo la Torre de Consultorios y Clínicas de Star Médica Santa Fe.

Arturo Grapa, Federico Álvarez Gazzola, Alfredo Muñoz García, Karla Acosta, Eugenio Guzmán, Mario Valdés, Dra. Patricia Concha Hein, José Antonio Pérez Estrada, Frida Irais Mendoza Sánchez y Alfredo Esparza.

José Antonio Pérez Estrada, Mario Valdés, Dra. Patricia Concha Hein, Dr. Manuel Antón Gracia, Federico Álvarez.

Durante estos días se realizaron recorridos guiados por las nuevas instalaciones, con el objetivo de que los asistentes conocieran de primera mano la infraestructura hospitalaria, la tecnología de vanguardia y los espacios innovadores que fueron diseñados para brindar atención de primer nivel, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, tanto para médicos como para pacientes.

José Antonio Pérez Estrada, Perla Ibarra, la Dra. Patricia Concha Hein, Aidee Neri y el Dr. Manuel Antón Gracia

Felipe de Jesús Zolezzi Gutiérrez, Manuel Hernández Ávila, Cyntia Alejandra López Cerezo, Renata Ramírez Reyes, Felipe Orozco Hernández, José Antonio Pérez Estrada.

Con 25 años de trayectoria, la cadena hospitalaria Star Médica, reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia, fortaleciendo su visión de ser la mejor empresa de salud privada en México.

Star Médica Santa Fe está ubicado estratégicamente en el poniente de la Ciudad de México: Av. Guillermo González Camarena No. 1500, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01210.Puedes visitar sus redes sociales: Facebook e Instagram

Invitados presentes en una de las Habitaciones Star Suite del Hospital.