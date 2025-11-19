Suscríbete
Se presenta con éxito el nuevo Hospital Star Médica Santa Fe

Star Médica Santa Fe es un proyecto que refleja la unión de la ciencia, la tecnología y el compromiso humano con la salud.

Noviembre 18, 2025 • 
Caras
se-presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe.png

Dra. María de Lourdes Berenice Hernández Ortiz, Dr. Manuel Antón Gracia, Dr. Alberto Barrientos, Dra. Patricia Concha Hein, Federico Álvarez, Mario Valdés, José Antonio Pérez Estrada, Alfredo Muñoz, Felipe de Jesús Zolezzi Gutiérrez, Renata Ramírez Reyes.

Un nuevo referente en salud y excelencia médica se encuentra al poniente de la Ciudad de México. Se trata del nuevo Hospital Star Médica Santa Fe, con tecnología de última generación y una infraestructura impresionante.

La presentación marcó otro capítulo en la historia de la cadena hospitalaria y en la atención médica privada del país, la cual contó con la presencia del Lic. José Antonio Pérez Estrada, Director Comercial y de Negocios de Hospitales Star Médica, quien destacó que este hospital representa el futuro de la medicina, un espacio donde la ciencia y la empatía se encuentran, donde la tecnología potencia el talento humano.

“Hoy no solo presentamos un edificio; presentamos una nueva forma de entender la salud, basada en la excelencia médica, en la calidad y seguridad al paciente, en la humanización del servicio y en la integración de la tecnología”.

se-presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe-1.png

Invitados y personal de Star Médica conociendo el piso de Hospitalización.

presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe-1.png

Diana Wright, Dra. Patricia Concha Hein.

presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe-2.png

Durante el recorrido se dio a conocer el equipo de vanguardia en Imagenología.

presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe-3.png

Invitados y personal de Star Médica conociendo el primer Quirófano Inteligente con configuración Plus de México

Con capacidad de atender diversas necesidades de salud, se realizaron distintas presentaciones donde estuvieron presentes distinguidas personalidades como José Antonio Pérez Estrada, Director Comercial y de Negocios Hospitales Star Médica; Dr. Manuel Antón Gracia, Director Médico Corporativo Hospitales Star Médica; Felipe Zolezzi Gutiérrez, Director de Ventas, Crédito y Cobranza Hospitales Star Médica; Dra. Patricia Concha Hein, Director General Hospital Star Médica Santa Fe; Dr. Arturo Jorge Barahona, Director de Operaciones Clínicas Nuevas Aperturas; Dra. Berenice Hernández, Directora de Servicios Clínicos Hospital Star Médica Fe y Renata Ramírez Reyes, Directora de Ventas Hospital Star Médica Santa Fe.

presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe.png

Dra. Irene Treviño Frenk, Neurología; Dr. Carlos Aguirre Morales, Infectología Pediátrica; Dr. Ildefonso Muñoz Romero, Neurocirugía; Dra. Patricia Concha Hein, José Antonio Pérez Estrada, Genaro Herrera González y Dra. Graciela Zárate Covarrubias, Neonatología.

presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe-3.png

Dr. Manuel Antón Gracia, Dra. María de Lourdes Berenice Hernández Ortiz; Dr. Justino Fernández Palomo, Traumatología y Ortopedia; Dra. Patricia Concha Hein, José Antonio Pérez Estrada, Genaro Herrera González y Dr. Daniel Diego Ball, Traumatología y Ortopedia.

star-medica-santa-fe.png

Invitados recorriendo la Torre de Consultorios y Clínicas de Star Médica Santa Fe.

presenta-con-exito-el-nuevo-hospital-star-medica-santa-fe-4.png

Arturo Grapa, Federico Álvarez Gazzola, Alfredo Muñoz García, Karla Acosta, Eugenio Guzmán, Mario Valdés, Dra. Patricia Concha Hein, José Antonio Pérez Estrada, Frida Irais Mendoza Sánchez y Alfredo Esparza.

star-medica-santa-fe-1.png

José Antonio Pérez Estrada, Mario Valdés, Dra. Patricia Concha Hein, Dr. Manuel Antón Gracia, Federico Álvarez.

Durante estos días se realizaron recorridos guiados por las nuevas instalaciones, con el objetivo de que los asistentes conocieran de primera mano la infraestructura hospitalaria, la tecnología de vanguardia y los espacios innovadores que fueron diseñados para brindar atención de primer nivel, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, tanto para médicos como para pacientes.

Star-medica-santa-fe-4.jpeg

José Antonio Pérez Estrada, Perla Ibarra, la Dra. Patricia Concha Hein, Aidee Neri y el Dr. Manuel Antón Gracia

Star-medica-santa-fe-apertura.png

Felipe de Jesús Zolezzi Gutiérrez, Manuel Hernández Ávila, Cyntia Alejandra López Cerezo, Renata Ramírez Reyes, Felipe Orozco Hernández, José Antonio Pérez Estrada.

Con 25 años de trayectoria, la cadena hospitalaria Star Médica, reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia, fortaleciendo su visión de ser la mejor empresa de salud privada en México.

Star Médica Santa Fe está ubicado estratégicamente en el poniente de la Ciudad de México: Av. Guillermo González Camarena No. 1500, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01210.Puedes visitar sus redes sociales: Facebook e Instagram

Star-medica-santa-fe-apertura-1.png

Invitados presentes en una de las Habitaciones Star Suite del Hospital.

Star-medica-santa-fe-apertura-2.png

José Antonio Pérez Estrada, Isidoro Sirazi Cherem, Dr. Manuel Antón Gracia.

Caras
