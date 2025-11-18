Suscríbete
Maite Perroni deslumbra como invitada especial en el concierto de Wanessa Camargo

El pasado sábado 15 de Noviembre, la actriz, productora, empresaria y cantante Maite Perroni se presentó con gran éxito en Río de Janeiro como una de las invitadas especiales del concierto de Wanessa Camargo, quien celebró sus 25 años de carrera ante un público eufórico.

Noviembre 18, 2025 
Diana Laura Sánchez
El evento, completamente sold out, formó parte de la grabación del nuevo DVD en vivo de la artista brasileña, producción que será lanzada próximamente y que capturó uno de los encuentros más memorables entre dos figuras queridas por el público brasileño.

La presencia de Maite en el escenario reafirma su fuerza internacional y su impacto en la música. Sólo en Spotify, la cantante acumuló más de 250 millones de oyentes entre enero y junio de 2025, consolidándose como una de las artistas mexicanas con mayor alcance global. Su participación fue recibida con ovaciones del público, que celebró su regreso a tierras brasileñas y la complicidad artística que mantiene con Wanessa desde hace años.

Durante su visita a Río de Janeiro, Maite también dedicó tiempo para convivir con parte de su comunidad de seguidores en un encuentro íntimo con más de 50 fans que la han acompañado a lo largo de su carrera. La artista los saludó personalmente, conversó con ellos, posó para fotografías y firmó autógrafos, creando un momento especial y cercano que los asistentes describieron como “inolvidable”. Debido al entusiasmo que generó su presencia, muchos otros fans se quedaron fuera; aun así, a su salida Maite se detuvo para saludarlos brevemente, demostrando una vez más la cercanía y gratitud que mantiene con su público.

Sin embargo, uno de los gestos más significativos ocurrió fuera del escenario y se esta haciendo viral en redes sociales. Consciente del cariño y apoyo incondicional de Brunna, una fan que se encuentra en un delicado estado de salud, Maite organizó, junto con una persona muy cercana a la fan, una sorpresa especial: una tarde emotiva en São Paulo al que la admiradora asistió sin saber que su artista favorita estaba detrás de todo. A pesar de su ajustada agenda, Maite aprovechó esas pocas horas en la ciudad para brindarle un momento único, lleno de afecto y gratitud. (Instagram: @brunnar.barzi)

La visita de Maite Perroni a Brasil no sólo destacó por su talento en el escenario, sino también por los lazos humanos y el profundo agradecimiento que mantiene con su público, confirmando una vez más por qué es una de las artistas más queridas y respetadas de su generación.

Maite Perroni
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
