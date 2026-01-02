Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado

El músico acusa a Will Smith de “comportamiento depredador” y de “preparar deliberadamente y hacerle grooming al Sr. Joseph poara una mayor explotación sexual”, durante su gira “Based on a True Story: 2025 Tour”.

De acuerdo con la demanda, el estadounidense contrató a Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y posteriormente, lo invitó a ser parte de la gira de 2025. En un suceso específico en Las Vegas, en marzo de 2025, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y el equipo. Su bolso, donde tenía guardada la llave de su habitación, desapareció durante varias horas hasta que la gerencia lo encontró y que sus miembros eran los “únicos con acceso a su habitación”.

Joseph regresó a su habitación solo para descubrir que alguien más había estado ahí, pues dejó pertenencias como un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otras persona y una nota decía, “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros y un corazón dibujado”.

Según Variey, el violinista interpretó el mensaje como una advertencia de que “un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales con él”. Entonces, Joseph levantó la alarma informando al personal de seguridad del hotel y a representantes de Smith, pero un miembro del equipo “lo humilló” por el incidente y le dijo que lo despedirían sugiriendo que Joseph se había inventado todo.