Golf at Night 2025: la noche en que el golf brilló en el Club de Golf Chapultepec

Este año el Torneo Golf at Night 2025, presentado por Dobel Tequila, volvió a reunir a amigos, clientes y amantes del deporte en una edición única que iluminó el Club de Golf Chapultepec. Como es costumbre, el ambiente anunció lo que sería una noche especial: pelotas fluorescentes, equipos listos para competir y una comunidad que celebra el golf como un estilo de vida.

Fotos: Guillermo Pérez Hernández

Bajo el formato A Go-Go, los equipos jugaron desde su mejor tiro, combinando estrategia, precisión y una camaradería que se sintió en cada recorrido. La expectativa creció con el Hole in One que podría haber entregado una Porsche Macan. Aunque nadie logró el tiro perfecto, la emoción se mantuvo en los retos especiales: O’Yes, Long Drive, Approach Shot y Long Putt, que pusieron a prueba a jugadores de todos los niveles.

Tras completar los 18 hoyos, la noche se transformó en cena y premiación. El equipo integrado por Diego Mercado, Juan Pablo Nader y Álvaro Lebois recibió trofeos plateados, botellas de Dobel y wedges entregados por Manuel Blanco, John Sutcliffe y Rafael Encinas.Las activaciones de Dobel y las rifas —viajes, vuelos, equipo de golf y más sorpresas— añadieron un toque festivo que cerró la jornada con sonrisas y brindis.

Golf at Night 2025 dejó claro, una vez más, que este torneo no solo se juega: se vive. Una experiencia que celebra el deporte, la amistad y la energía nocturna que ya distingue a este encuentro, y que promete volver aún más fuerte el próximo año.