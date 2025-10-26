Suscríbete
A qué hora ver la carrera del Gran Premio de México

Este domingo, miles de aficionados de la Fórmula 1 se reunirán en el evento más importante del automovilismo en la CDMX

October 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario donde los pilotos competirán por el Gran Premio de México. Este sábado, Lando Norris hizo la vuelta perfecta y reafirmó su dominio en calificación, al apoderarse de la pole position del GP de la F1 en la Ciudad de México.

El británico de McLaren sorprendió en el último giro de la qualy y se perfila como favorito para ganar la carrera. Lando tendrá la posición de honor este domingo, mientras que el segundo en salir será Charles Leclerc de Ferrari, en el tercer lugar saldrá Lewis Hamilton de la misma escudería, en el cuarto George Russell de Mercedes-Benz y en la quinta posición Max Verstappen de Red Bull.

En el calendario de la F1, el GP de México es la carrera número 20 del año, de las 24 que están pactadas. El máximo ganador del GP de México es Max Verstappen con cinco ediciones triunfando, por lo que buscará su sexta, que lo acerque en la lucha por el campeonato de pilotos.

La carrera será este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX, comenzará a las 2:00 pm hora de México, y se podrá ver por canal 5 y Sky Sports. Se espera que se rompa récord de asistencia, ya que durante los primeros días de actividades, se registraron entradas espectaculares.

Gran Premio de México
