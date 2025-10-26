Murió Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano

El mundo del futbol mexicano está del luto por la muerte del exjugador y exdirector técnico Manuel Lapuente, quien deja un gran legado en el mundo deportivo gracias a sus éxitos y su aportación al futbol.

Manuel Lapuente fue jugador de futbol en la Primera División, pero su mayor legado se recuerda como director técnico de varios clubes y de la Selección mexicana, con la que ganó la Copa Confederaciones 1999.

Como director técnico se le recuerda dirigiendo al Necaxa en los años 90, equipo con el que fue bicampeón del futbol mexicano. Además, dirigió a clubes como Puebla y América, con los que también fue campeón.

Con el América fue el técnico con el que el conjunto de Coapa levantó la Copa en 2002. Mientras que con la Selección Mexicana se le recuerda por ser el técnico que hizo el gran Mundial en Francia 98l, donde el equipo mexicano dejó un grato recuerdo.

El histórico entrenador falleció luego de complicaciones derivadas de una neumonía que deterioró progresivamente su salud. La noticia generó una ola de reacciones entre clubes, exjugadores y aficionados, quienes reconocieron a Lapuente como uno de los mejores técnicos en la historia del futbol nacional.