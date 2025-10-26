Suscríbete
Sports

Murió Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano

A los 81 años falleció el histórico exentrenador de la Selección Mexicana

October 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
manuel-lapuente-murio.jpeg

El mundo del futbol mexicano está del luto por la muerte del exjugador y exdirector técnico Manuel Lapuente, quien deja un gran legado en el mundo deportivo gracias a sus éxitos y su aportación al futbol.

Manuel Lapuente fue jugador de futbol en la Primera División, pero su mayor legado se recuerda como director técnico de varios clubes y de la Selección mexicana, con la que ganó la Copa Confederaciones 1999.

Como director técnico se le recuerda dirigiendo al Necaxa en los años 90, equipo con el que fue bicampeón del futbol mexicano. Además, dirigió a clubes como Puebla y América, con los que también fue campeón.

Con el América fue el técnico con el que el conjunto de Coapa levantó la Copa en 2002. Mientras que con la Selección Mexicana se le recuerda por ser el técnico que hizo el gran Mundial en Francia 98l, donde el equipo mexicano dejó un grato recuerdo.

El histórico entrenador falleció luego de complicaciones derivadas de una neumonía que deterioró progresivamente su salud. La noticia generó una ola de reacciones entre clubes, exjugadores y aficionados, quienes reconocieron a Lapuente como uno de los mejores técnicos en la historia del futbol nacional.

Manuel Lapuente
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
checo-perez-gran-premio-de-mexico-2025.jpeg
Sports
Checo Pérez confirma que no estará en el GP de México 2025
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Max Verstappen mexico
Sports
GP de México 2025: lo que tienes que saber
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
trofeo-tane-gran-premio-mexico-2025.jpeg
Sports
El trofeo de Tane para el Gran Premio de México 2025
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-fortuna-hace-historia.jpg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia al convertirse en el primer futbolista multimillonario del mundo
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
balon-mundial-2026.jpeg
Sports
FIFA presenta “trionda” el balón con el que se disputará el Mundial 2026
El balón oficial diseñado por Adidas, rodará en la cancha durante los partidos disputados en las tres sedes del Mundial: México, Estados Unidos y Canadá
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tenistas-abierto-mexicano-de-tenis-2026jpeg
Sports
El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco anuncia a tres jugadores top 10 para 2026
El ATP 500 dio a conocer a los jugadores estelares que estarán presentes en Acapulco para la edición XXXIII. Zverev, Shelton y Musetti encabezan el cuadro para 2026.
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mascotas-fifa-2026jpeg
Sports
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026
El Mundial 2026 ya tiene a sus estrellas; la FIFA reveló cuáles serán las tres mascotas para la Copa Mundial del próximo año
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
balon-de-oro-aitana.jpeg
Sports
Aitana Bonmatí vuelve a ganar el Balón de Oro por tercer año consecutivo
La futbolista española de 29 años está haciendo historia en el deporte
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donovan-carrillo-juegos-olimpicos.jpeg
Sports
Donovan Carrillo logra su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
El patinador mexicano aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno tras quedar en tercero durante el clasificatorio de patinaje artístico
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez