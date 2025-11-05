Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 visitaron el Club América

La grandeza del futbol volvió a encontrarse en casa. Maple, Zayu y Clutch —las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026— visitaron el Nido de Coapa, centro de entrenamiento del Club América, para encender la emoción de lo que está por venir.

Entre historia, pasión y orgullo, el espíritu mundialista regresa al mismo escenario donde el futbol se ha inmortalizado dos veces: el Estadio Azteca, casa del América y del balompié más grande del planeta.

Maple™, Zayu™ y Clutch™ son las tres mascotas oficiales que representan a los países anfitriones:



Maple™: un alce canadiense.

Zayu™: un jaguar mexicano.

Clutch™: un águila estadounidense.

Estas Rinden homenaje a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de Canadá, México y Estados Unidos. Además, transmiten un mensaje de unión, diversidad y pasión por el futbol y buscan motivar a los aficionados a celebrar una edición histórica del Mundial alrededor de 3 países y 16 ciudades sede.

Características de Cada Mascota



Maple™ (Canadá): creativo, resiliente, amante del arte urbano y la música; guardameta con liderazgo y estilo único.

El alce Maple™ nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple™ destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple™ tiene un sinfín de historias que contar.

Zayu™ (México): ágil, veloz, símbolo de unidad y celebración; promueve la cultura mexicana a través del baile, gastronomía y tradición.

El jaguar Zayu™ habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu™, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu™ es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.



Clutch™ (EE. UU.): audaz, optimista, centrocampista que inspira y une; ejemplo de determinación y pasión.

El águila Clutch™ recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch™ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Clutch™ tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo

