Cazzu presume que ya tiene casa propia para vivir con Inti

Cazzu cumplió una de sus metas al adquirir su casa propia para vivir con su pequeña Inti, luego de que a finales de julio la intérprete confesó que se vio obligada a desalojar el inmueble donde residía por el elevado costo. “El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando... esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, declaró en un podcast.

“Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho”, aseguró. Ahora, días antes de que termine el 2025 tal y como lo había adelantado, la famosa logró hacerse de una propiedad, la cual posteo en Instagram.

La argentina muestra en la foto las llaves de su nuevo hogar, mientras atraviesa una polémica batalla legal con su ex pareja, Christian Nodal por la manutención y custodia de su hija Inti.

La noticia se dio a conocer durante Nochebuena, cuando la cantante la pasó rodeada de sus seres queridos, mientras que Christian Nodal pasó la fecha en Zacatecas junto a la familia Aguilar, participando en la entrega de juguetes en Tayahua.