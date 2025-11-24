Suscríbete
Los famosos que conquistaron el Gran Premio de Las Vegas

Las celebridades se robaron el show en el paddock del circuito, del cast de “The Summer I Turned Pretty” a Louis Tomlinson

Noviembre 23, 2025 • 
Tania Franco
Peter Fox/Getty Images

El Gran Premio de Las Vegas no solo entregó uno de los espectáculos más vibrantes de la temporada de Fórmula 1, también reunió a una lista luminosa de celebridades que hicieron del paddock el lugar más fotografiado del fin de semana.

Louis Tomlinson

La presencia musical también tuvo su momento con Louis Tomlinson, quien caminó por el paddock con su estilo relajado y fiel a su estética. El exintegrante de One Direction demostró, una vez más, que su impacto trasciende la música, atrayendo a miles de fans y cámaras.

GP Las Vegas

Arnold Jerocki/Getty Images

Dylan Douglas, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas aparecieron en una de las noches más exclusivas del GP, posando junto a su hijo y robándose las miradas con su elegancia característica. Su presencia reafirmó que Las Vegas se convirtió en el nuevo hotspot cinematográfico del circuito.

Dylan Douglas, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Arnold Jerocki/Getty Images

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo sorprendió con una visita especial al garage de Williams, donde posó junto a Carlos Sainz Jr., además de subirse al auto antes de la carrera. La actriz y cantante británica, conocida por su presencia imponente y su estilo audaz, compartió un instante lleno de buena vibra con el piloto español, creando uno de los encuentros más llamativos del fin de semana en el paddock.

Cynthia Erivo - Carlos Sainz Jr. Las Vegas

Peter Fox/Getty Images

Mark Wahlberg

El toque hollywoodense final lo dio Mark Wahlberg, quien sorprendió con una visita al circuito y se tomó el tiempo para convivir con los asistentes, demostrando por qué sigue siendo uno de los nombres más queridos del cine estadounidense.

Mark Wahlberg - Las Vegas

Arnold Jerocki/Getty Images

Beyoncé y Jay Z

Beyoncé llegó junto a su esposo y acaparó todas las miradas con un look inspirado en el mundo del motor firmado por Louis Vuitton.

F1 Grand Prix - Las Vegas - Beyonce

Arnold Jerocki/Getty Images

Christopher Briney y Sean Kaufman

Entre los primeros en causar revuelo estuvo parte del elenco de “The Summer I Turned Pretty”. Christopher Briney llegó acompañado de Isabel Machado, mientras que Sean Kaufman disfrutó el evento junto a su novia. Su aparición rápidamente encendió TikTok e Instagram, donde los fans celebraron este crossover entre el drama adolescente más popular del momento y la máxima categoría del automovilismo.

Alexandra Saint Mleux y Rebecca Donaldson

La prometida de Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux, llegó marcada por su estilo sofisticado y discreto; mientras que Rebecca Donaldson, pareja de Carlos Sainz Jr., acaparó atención con un look minimalista y perfecto para el clima del desierto.

El Gran Premio de Las Vegas confirmó que la mezcla de moda, celebridades y velocidad es imbatible: un fin de semana donde los reflectores no apuntaron solo a la pista, sino también a las figuras que la iluminaron.

Comunicóloga en Medios Digitales
