Timothée Chalamet se convierte en el primer humano en posar sobre la icónica Sphere

Timothée Chalamet volvió a marcar un precedente en la industria del entretenimiento al convertirse en el primer humano en aparecer sobre la icónica Sphere. El momento formó parte de la espectacular campaña de promoción de “Marty Supreme”, uno de los proyectos más comentados del año.

La cinta está ambientada en el Nueva York de los años 50 y sigue la historia de Marty Mauser, un joven prodigio decidido a destacar en un deporte entonces marginal: el tenis de mesa. Tras el éxito de Dune y Wonka, Chalamet se suma a este filme que mezcla drama, deporte y ambición, y que además marca su primera participación como productor creativo.

Dirigida por Josh Safdie, Marty Supreme se perfila como una de las apuestas cinematográficas más audaces del año, tanto por su narrativa como por una estrategia promocional que ya hizo historia antes de llegar a la pantalla.