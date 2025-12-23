Suscríbete
Timothée Chalamet se convierte en el primer humano en posar sobre la icónica Sphere

El actor protagoniza un hito visual durante la promoción de Marty Supreme, su nueva y ambiciosa película

Diciembre 23, 2025 
Tania Franco
timothée chalamet.jpg

Getty

Timothée Chalamet volvió a marcar un precedente en la industria del entretenimiento al convertirse en el primer humano en aparecer sobre la icónica Sphere. El momento formó parte de la espectacular campaña de promoción de “Marty Supreme”, uno de los proyectos más comentados del año.

La cinta está ambientada en el Nueva York de los años 50 y sigue la historia de Marty Mauser, un joven prodigio decidido a destacar en un deporte entonces marginal: el tenis de mesa. Tras el éxito de Dune y Wonka, Chalamet se suma a este filme que mezcla drama, deporte y ambición, y que además marca su primera participación como productor creativo.

Dirigida por Josh Safdie, Marty Supreme se perfila como una de las apuestas cinematográficas más audaces del año, tanto por su narrativa como por una estrategia promocional que ya hizo historia antes de llegar a la pantalla.

Timothée Chalamet Las Vegas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
