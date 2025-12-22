Timothée Chalamet y EsDeeKid revelan su verdadera identidad, ¿todo fue una brillante campaña de marketing?

Durante semanas, Internet hizo lo que mejor sabe hacer: conectar puntos, alimentar teorías conspirativas y convertir una sospecha en fenómeno global. La pregunta era simple pero explosiva: ¿Timothée Chalamet estaba detrás de la identidad del rapero anónimo EsDeeKid?

La teoría nació tras la circulación de imágenes del rapero con el rostro cubierto y una similitud en la mirada que inmediatamente elevó las escuchas de EsDeeKid hasta convertir Rebel en uno de los álbumes de rap más reproducidos del mundo.

La respuesta llegó ayer, y fue exactamente como tenía que ser: no en una entrevista, no en un escenario, sino en Internet. Ambos publicaron un snippet del videoclip de Four Rows, donde por primera vez aparecen compartiendo el mismo espacio y tiempo. Ahí quedó claro que no eran la misma persona, pero también que el juego siempre estuvo bajo control.

Lejos de desmentir el rumor desde el inicio, Chalamet había dejado pistas. Mientras promocionaba su próxima película, Marti Supreme, el actor respondía con ambigüedad cada vez que se le preguntaba por el tema: todo se revelará a su debido tiempo. No buscaba apagar el fuego, sino dejar que creciera sin matar la magia.

El cierre fue brillante. En el adelanto del videoclip, Chalamet incluso se lanza su propio verso, con guiños directos a Kylie Jenner, sellando uno de los momentos más virales del año. Un meme convertido en narrativa, una teoría convertida en estrategia.

El resultado es una auténtica masterclass de timings, de no explicar de más y de entender que, cuando se usa bien, Internet trabaja solo. De forma involuntaria, Chalamet puso el foco mediático sobre EsDeeKid; de forma inteligente, ambos supieron utilizar ese foco para impulsar música, cine y conversación cultural al mismo tiempo.

Algo que continúa dando de qué hablar es que en ningún momento del videoclip se enfocan los ojos de EsDeeKid. Porque incluso cuando el misterio se resuelve, siempre es mejor dejar algo sin explicar.