Conoce a tres jóvenes mexicanos promesas del automovilismo

PATO O’WARD

Nacido en Monterrey, a los 11 años se mudó a San Antonio, Texas. Su pasión por el automovilismo creció por su abuelo, que le regaló un Go Kart cuando él era pequeño. Actualmente corre en la categoría IndyCar con la escudería McLaren.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este deporte?

Es un ambiente en el que siempre me he sentido muy en paz. Recuerdo que al inicio me llamó la atención como se sentía y como sonaba, pues siempre he sido muy sensible a los sonidos, además de manejar y el experimentar la sensación de ir al límite.

¿Qué te dice tu familia de que seas piloto?

Son parte de mi equipo. Con mis papás y mi hermana somos una familia muy unida y todos me apoyan.

¿Qué piensas del sacrificio que has hecho para seguir tu sueño?

Es un sacrificio que se dio desde chico, no crecí nada como alguien normal, dejas muchas cosas, no tienes el mismo calendario para tus actividades, pero es una decisión que tomé desde temprana

edad y es algo que ya no siento como un sacrificio. No cambiaría nada, soy muy enfocado en lo que me gusta y los carros son todo para mí, estoy haciendo todo para estar preparado.

Cortesía

¿Cómo vives el peligro en las carreras?

Es difícil porque sabes que el peligro está y nunca se va a ir, aunque vayan mejorando los autos, pues es por ello mismo, que los pilotos corren más rápido y toman más riesgos. Para mí, el automovilismo es mi vida, estoy haciendo lo que me gusta y adoro hacer: en lo último que pienso es en los peligros, pero es importante estar consciente de ciertas decisiones que puedes tomar en el carro porque te pueden poner en una situación difícil. Es importante saber cuándo tomar ciertos riesgos.

¿A quién admiras?

Conozco a Max Verstappen desde hace varios años, por más bien que le vaya siempre ha sido él, y así va a ser el resto de su vida. Conmigo se ha portado súper humilde, lo admiro demasiado, y lo que ha podido hacer no es fácil, tiene muchísimo talento, es de los mejores que he visto. Pero ahora para mí ya no es solo tener ídolos, sino competirles. Quiero hacer mi propio camino y dejar mi nombre puesto diferente a los demás, no hacer algo igual.

MOY ZAGURSKY

Actualmente corre en la Fórmula 4 con JAC Motors. Con 18 años, sueña con llegar a la Fórmula 1 y ser uno de los grandes pilotos en la historia. A la par de sus entrenamientos, continúa con sus estudios y pronto ingresará a la carrera de Ingeniería Mecatrónica.

Moy planea ascender de categoría para correr en la Formula Regional Europea y demostrar sus habilidades como piloto.

¿Cómo nació tu interés por el automovilismo?

Por la película Cars, cuando la vi dije ‘voy a ser piloto de carreras’, estaba muy chiquito y desde ahí me empecé a interesar más por los coches y las carreras. Lo que más me llamó la atención fue la velocidad, manejar al límite y ser atleta.

Platícanos de cómo es tu preparación.

La verdad es que el automovilismo exige muchísimo en todo tipo de carreras. La gente piensa que solo estás manejando en circuito dando vueltas, pero es muy pesado manejar un coche. Para prepararme, manejo en simulador de carreras, además de nadar e ir al gimnasio para mantenerme.

Cortesía

¿Cómo vives las emociones durante una carrera, tienes miedo?

La verdad no se siente miedo ni adrenalina, tampoco se siente la velocidad, el peligro lo ves cuando chocas, pero es parte de, te pones el casco y se te van olvidando las cosas, solo estás enfocado en ganar y dar lo mejor de ti, no vas pensando en el miedo.

¿Qué te dice tu familia de que quieras dedicarte a esto?

Al principio no estaban muy de acuerdo, pues al final del día te subes a un coche a máxima velocidad, pero hoy día me apoyan mucho, están todo el tiempo conmigo y juntos buscamos la forma de poder continuar con este sueño rumbo a la F1.

JOSÉ GARFIAS

Actualmente forma parte de la Eurocup F3 con MP Motorsport, tiene 18 años y además de dedicar su tiempo al automovilismo, estudiará la carrera en Administración de Empresas.

¿Qué fue lo que te llamó la atención del automovilismo?

Toda mi familia es muy aficionada, mi papá corrió profesionalmente por un tiempo en México, y yo me subí por primera vez a un Go Kart a los 3 años; desde entonces me gustó muchísimo. Me encantaba manejar los Go Karts y a los 9 años tuve mi primera carrera profesional, me fue muy bien tuve buen resultado y desde ahí empezó a crecer el sueño.

¿Qué te dice tu familia de que te dediques a esto?

Mis papás me apoyan muchísimo desde muy chico, estuvieron igual de comprometidos que yo y están muy contentos con lo que hemos logrado.

Han sido casi 10 años de muchísimo esfuerzo y dedicación de mi parte y de mi familia, y tenemos muy claro el camino que tenemos que seguir para lograr las próximas metas.

Cortesía

¿Cómo vives las emociones y el peligro en la pista?

El peligro es algo que, una vez que te subes al coche, se te olvida, aunque claro que puede estar presente.

Hoy día, el automovilismo es muy seguro, pero siempre existen los riesgos de que pase algo, aunque definitivamente no pienso en ello cuando estoy al volante, pues solo tengo en mente el dar mi mayor esfuerzo y obtener buenos resultados.

