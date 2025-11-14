Suscríbete
La verdad detrás del susto de Ariana Grande

Tras el incidente con “Pijama Man”, muchos cuestionaron la reacción de la cantante y Cynthia Erivo, pero hay un trasfondo traumático de su pasado que cobra sentido

November 13, 2025 • 
Tania Franco
Ariana Grande y Cynthia Erivo en Singapur

Suhaimi Abdullah/Getty Images

Johnson Wen es un australiano de 25 años que se hace llamar “Pijama Man”, hoy en el centro de la polémica mundial tras su irrupción en un evento donde se encontraba Ariana Grande.

El momento quedó grabado en video: Wen saltó una barrera de seguridad y corrió directamente hacia la cantante, provocando pánico a su alrededor. Aunque fue arrestado, su liberación y su actividad continua en redes han indignado a millones de personas.

La irrupción contra Ariana no fue su primer acto. Medios reportan que Wen ya había repetido este comportamiento con:

  • Katy Perry, en Sídney, Australia.
  • The Weeknd, en Melbourne.
  • Eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de París.

La reacción de Ariana Grande y Cynthia Erivo

La situación es especialmente delicada tratándose de Ariana Grande, quien ha hablado abiertamente de sus ataques de pánico, ansiedad y del trauma que arrastra desde el atentado en su concierto de Manchester 2017, donde murieron 22 personas.

Para los fans, permitir que un desconocido corra hacia ella no es un “truco viral”, sino una amenaza real que puede detonar miedo y recuerdos dolorosos.

El video muestra a Cynthia Erivo reaccionando de manera protectora, algo que algunos criticaron como exagerado. Sin embargo, la mayoría coincide en que las celebridades merecen sentirse seguras y que el susto fue completamente justificado.

La escena se volvió tendencia global por la rapidez con la que escaló el miedo en el lugar.

Comunicóloga en Medios Digitales
