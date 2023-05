Bárbara Mori habla de la complicada relación que tenía con su papá

Bárbara Mori habló con Marimar Vega en ‘El Rincón de los Errores’ sobre cómo solventó la complicada relación que tenía con sus papás.

La actriz de 45 años comentó al inicio que llevaba 15 años sin tomar alcohol, “yo no tomaba tanto, pero mi papá era alcohólico, entonces yo traía como el gen del alcoholismo en mi cuerpo... entonces la última fue ‘ah ok, cuando yo tomo alcohol me pasan estas cosas y un día me puede pasar algo peor’... si quiero estar bien, entonces para qué todo”, dijo después de confirmar que dejar el alcohol de lado la ‘empoderó y la transformó'.

Después reveló que tuvo que hacer un trabajo de años para entrar en sintonía con la relación que tuvo con sus papás. Marimar le preguntó si en el camino de construir en el amor propio se sintió enojada o resentida con sus papás, a lo que Bárbara respondió: “sí, yo estuve enojada con mi mamá y mi papá; mi mamá se fue, entonces estuve enojada con ella muchos años. Mi papá, aunque nos sacó adelante, nos lastimó muchísimo, entonces también estaba enojada con él. Y aunque yo el perdón con mi papá lo hice una vez que ya no estaba en este mundo, que murió hace como 7 años, y yo lo perdoné hace 5... yo trataba de perdonar a mi papá desde hace 15 años”.

“Me di cuenta que lo perdoné cuando logras transformar la mirada, y darte cuenta de que no es una persona que vino a lastimarte y entonces tú lo tienes que perdonar; es una persona que vino a enseñarte, que vino a proporcionarte la oportunidad de que crecieras y te transformaras de esta forma”. Después afirmó: “para mí mi mamá y mi papá son los más grandes maestros que he tenido porque, mi mamá al irse me abandona, y me setea todo para que yo trabaje el abandono, el amor propio, es una de las lecciones más grandes que vengo a aprender en mi vida”.

El padre de Bárbara y Kenya Mori fue Yuyi Mori. Yuyi Mori nació en Uruguay pero tenía ascendencia japonesa. Él y sus hijos viajaron a México en 1990 para que pudieran llevar una mejor vida, todo después de divorciarse de Rosario Ochoa.