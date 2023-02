En exclusiva para CARAS, Maite Perroni posa embarazada por primera vez para contarnos cómo está viviendo esta inigualable etapa de su vida.

Vas a ser mamá e inmediatamente comienzas gira con RBD, ¿cómo surgió todo esto?

Llevábamos los últimos tres años intentando coincidir y la realidad es que, por distintas cosas, tanto profesionales como personales, no sucedía. El día de la boda, todos estuvimos ahí porque nos queremos y somos amigos, y tuve la suerte de que pudieran acompañarme en ese día, pero no teníamos nada platicado, claro que, en varias ocasiones, habíamos hablado de la posibilidad de un tour, pero no lo habíamos logrado concretar, y fue en mi boda, la cual era una ocasión para divertirnos, estar juntos, celebrar y pasarla bien, cuando de pronto ocurrió la magia; todos estábamos cantando y bailando RBD, hubo mucha nostalgia y surgió algo muy especial. Después de unos días dijimos: "¿y si consideramos hacer un reencuentro?” y fue la primera vez que todos pudimos coincidir.

Maite Perroni revela que el reencuentro de RBD surgió a raíz de su boda Instagram

En ese momento, tú ya estabas embarazada...

Ahí tenía un mes y medio de embarazo y pensé que aún no era el momento de dar la noticia, pues estábamos esperando el tiempo perfecto para compartirlo con el resto. Ni a ellos les podía contar, solo les dije que debíamos esperar hasta septiembre para llevar a cabo el reencuentro. Recuerdo que me preguntaron que por qué tanto tiempo, pero aún así no dije nada. Tres meses más tarde, cuando nos vimos les dije: “Ahí viene otro R bebé” (risas).

Fue un momento muy lindo, sin embargo, y desde un principio, consideré que por lo menos debía darme unos meses de recuperación antes de empezar la gira y los conciertos.

“El día de mi boda ocurrió la magia; todos estábamos cantando y bailando RBD, hubo mucha nostalgia y surgió algo muy especial. Después de unos días dijimos: ‘¿y si consideramos hacer un reencuentro?’, fue la primera vez que todos pudimos coincidir”.

Anahí y Dulce ya son mamás, ¿te han dado algunos consejos?

Han sido muy lindas y amorosas, me han acompañado mucho en este proceso. Siempre están ahí para decirme que no me preocupe, que todo va a estar bien y que van a estar a mi lado. También me escriben para recomendarme cosas. Sin duda, están amorosamente presentes y muy lindas, pues ya han vivido la experiencia de ser mamás.

Maite Perroni posa embarazada por primera vez

Has vivido muchos cambios y experiencias en los últimos años, ¿cómo te sientes?

Los últimos años han sido transformadores, de mucho aprendizaje, de procesos personales y de muchos retos; creo que la vida siempre nos está enseñando, nos está preparando y fortaleciendo.

Hoy, me siento en un lugar en el que me retomo nuevamente después de muchas situaciones que se han dado, con mucho agradecimiento, incluso de los momentos difíciles, porque he estado rodeada de emociones, ha sido una montaña rusa muy sentimental.

Profesionalmente, han pasado cosas increíbles como el lanzamiento del vino, las series que he podido estrenar, el hecho de ahora poder ser socia de una producción de Netflix, en la que encarno a tres personajes y no solo estoy involucrada como actriz sino como productora asociada.

Y a nivel personal, la construcción de nuestra familia, que me ha permitido aterrizar en un lugar amoroso y seguro en el que tengo la ilusión de seguir creciendo. No obstante, y mientras todo esto pasaba, mi madre atravesó por una situación de salud súper complicada con diagnóstico de cáncer y quimioterapias. Fue demasiado, pues todo sucedió al mismo tiempo. Sin duda, han sido dos años en donde la vida me ha fortalecido muchísimo y, en esta nueva etapa como mamá, me siento agradecida de poder recibir a este nuevo ser. Ha sido interesante, pero también abrumador porque ha pasado de todo. Toda mi vida se transformó por completo y ha sido gratificante.