Los 5 países donde es más probable enamorarte

El amor no entiende de fronteras, pero si algo nos han enseñado los viajes es que hay países donde las probabilidades de enamorarte (o al menos de salir con el corazón acelerado) se multiplican. Entre tópicos, clichés culturales y un poco de realidad, aquí te presentamos un ranking de los destinos donde Cupido parece trabajar horas extra.

1. Brasil

Brasil no solo lidera este ranking por sus playas infinitas o sus carnavales vibrantes, sino porque su gente vive el amor con la misma intensidad con la que baila samba. Los brasileños son pasionales, alegres y cálidos; capaces de enamorarte con una mirada, un movimiento de cadera o un simple “oi” con acento carioca.

Alina Rudya/Bell Collective/Getty Images

2. Francia

Francia no podía faltar. París, la “ciudad del amor”, es el cliché más real de todos: puentes donde se juran promesas eternas, cenas con vino y queso que parecen sacadas de una película, y un idioma que suena a susurro incluso cuando discuten.

Vital Pictures/Getty Images

3. Italia

Cuna de gladiadores, Vespa-romances y pasta en todas sus formas, Italia perfeccionó el arte de amar a velocidad express. El idioma italiano nació para dos cosas: nombrar diferentes tipos de pasta y enamorar. Sus gestos con las manos son tan hipnóticos como inevitables.

4. Turquía

Turquía es un puente entre Oriente y Occidente, y también entre el misterio y la pasión. Aquí, los bazares vibran con aromas de especias, las noches se llenan de bailes orientales hipnóticos y las miradas tienen la intensidad de siglos de historia.

El amor turco es ardiente y envolvente: una mezcla de hospitalidad, exotismo y cultura que conquista tanto como sus paisajes.

Mystockimages/Getty Images

5. Argentina

En Argentina, el amor se juega con la misma intensidad que un clásico de fútbol. Los porteños dominan el arte de la conquista con palabras afiladas, miradas profundas y un tango de fondo que parece coreografiar cada paso.

Cada país tiene su estilo, pero hay lugares donde enamorarse es tan inevitable como probar su comida típica. Y aunque algunos regresan con fotos de paisajes, otros vuelven con una historia de amor digna de contar.