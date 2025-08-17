Suscríbete
Travel

Los 5 países donde es más probable enamorarte

Del encanto insistente de Argentina a la irresistible energía de Brasil: un ranking lleno de humor, pasión y destinos donde el amor es casi obligatorio

August 17, 2025 • 
Tania Franco
Venecia -Italia - Destinos

Westend61/Getty Images/Westend61

El amor no entiende de fronteras, pero si algo nos han enseñado los viajes es que hay países donde las probabilidades de enamorarte (o al menos de salir con el corazón acelerado) se multiplican. Entre tópicos, clichés culturales y un poco de realidad, aquí te presentamos un ranking de los destinos donde Cupido parece trabajar horas extra.

1. Brasil

Brasil no solo lidera este ranking por sus playas infinitas o sus carnavales vibrantes, sino porque su gente vive el amor con la misma intensidad con la que baila samba. Los brasileños son pasionales, alegres y cálidos; capaces de enamorarte con una mirada, un movimiento de cadera o un simple “oi” con acento carioca.

Brasil

Alina Rudya/Bell Collective/Getty Images

2. Francia

Francia no podía faltar. París, la “ciudad del amor”, es el cliché más real de todos: puentes donde se juran promesas eternas, cenas con vino y queso que parecen sacadas de una película, y un idioma que suena a susurro incluso cuando discuten.

Viaje a París - Ciudad del amor

Vital Pictures/Getty Images

3. Italia

Cuna de gladiadores, Vespa-romances y pasta en todas sus formas, Italia perfeccionó el arte de amar a velocidad express. El idioma italiano nació para dos cosas: nombrar diferentes tipos de pasta y enamorar. Sus gestos con las manos son tan hipnóticos como inevitables.

Viaje a Italia -Vespa

Westend61/Getty Images/Westend61

4. Turquía

Turquía es un puente entre Oriente y Occidente, y también entre el misterio y la pasión. Aquí, los bazares vibran con aromas de especias, las noches se llenan de bailes orientales hipnóticos y las miradas tienen la intensidad de siglos de historia.

El amor turco es ardiente y envolvente: una mezcla de hospitalidad, exotismo y cultura que conquista tanto como sus paisajes.

Viaje a Turquía - Cappadocia

Mystockimages/Getty Images

5. Argentina

En Argentina, el amor se juega con la misma intensidad que un clásico de fútbol. Los porteños dominan el arte de la conquista con palabras afiladas, miradas profundas y un tango de fondo que parece coreografiar cada paso.

Argentina - destino romántico

PhotoAlto/Belen Majdalani/Getty Images/PhotoAlto

Cada país tiene su estilo, pero hay lugares donde enamorarse es tan inevitable como probar su comida típica. Y aunque algunos regresan con fotos de paisajes, otros vuelven con una historia de amor digna de contar.

Argentina amor nuevo amor romance Turquía Brasil Francia Italia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Segovia - Castillo de Blancanieves
Travel
El castillo real que inspiró a Blanca Nieves está en España y puedes visitarlo por solo 10 euros
August 16, 2025
 · 
Tania Franco
Malasia - un destino infravalorado
Travel
Por qué deberías visitar este país antes de que se ponga de moda
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
Humantay Perú -Andes-destinos-viajes
Travel
¿Agua sanadora del Amazonas? Tesoros poco conocidos de Perú que te dejarán sin aliento
August 13, 2025
 · 
Tania Franco
Yosemite-Firefall-la cascada-de-fuego-lava-fenómeno-natural
Travel
Firefall de Yosemite: el espectáculo natural que convierte el agua en “lava” cada febrero
August 12, 2025
 · 
Tania Franco
bacalar-caras-viajes.jpg
Travel
Bacalar, el destino ubicado en Quintana Roo que te va a enamorar
El paraíso de los siete colores que no te puedes perder este verano
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tips-viaje-caras-travel.jpeg
Travel
Tips para armar tu maleta para un viaje de tres días
Este verano no sufras con tu equipaje y toma en cuenta estos consejos para evitar el exceso de maletas y llevar justo lo que necesitas para una escapada de fin de semana
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fountain in Place de la Concorde
Travel
Los países más populares para viajar este verano 2025
Las tendencias turísticas revelan que los viajeros buscan una mezcla de tradición, modernidad y aventura
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
Wildfire burns area size of Paris in southern France
Entretenimiento
Incendio en el sur de Francia deja una víctima y arrasa 16 mil hectáreas en 24 horas
La tragedia en Corbières se convierte en el segundo incendio más grande en Francia en medio siglo, pese al despliegue masivo de bomberos y aeronaves
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
playa-holbox-caras-travel.jpg
Travel
Relájate este verano en Holbox al norte de la Península de Yucatán
Si quieres escapar del ruido de la ciudad y sumergirte en un ambiente rodeado de naturaleza, esta isla es ideal
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez