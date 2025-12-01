Dua Lipa sorprende bailando salsa junto a su novio Callum Turner en CDMX

Dua Lipa está lista para sus shows en la Ciudad de México, lugar al que llegó acompañada de su prometido para disfrutar de algunos lugares de la ciudad. La cantante fue captada en el restaurante de mariscos Contramar, en la colonia Condesa, el cual ya ha visitado anteriormente, en este lugar, la cantante disfrutó de una comida acompañada de su pareja, para posteriormente acudir juntos a un club nocturno a bailar salsa.

En redes sociales comenzó a circular un video donde aparecen los famosos bailando en el Club San Luis, ubicado en la Colonia Roma, donde ambos bailaron mostrando sus mejores pasos y dejándose ver muy cariñosos.

La visita generó expectación entre los asistentes al establecimiento, quienes identificaron a la artista y compartieron la noticia en redes sociales, previo a sus conciertos en el emblemático Estadio GNP Seguros.

