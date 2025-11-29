Este es el talento oculto de Jonathan Bailey

Antes de conquistar al público como Fiyero en “Wicked”, Jonathan Bailey ya estaba dejando huella detrás de cámaras. Un video reciente que se volvió viral muestra al actor británico participando como músico en la orquesta durante una jornada de grabación, tocando el clarinete con total naturalidad.

Lejos de tratarse de una simple curiosidad, el momento revela la formación musical de Bailey y su involucramiento profundo con los proyectos que encabeza. Su presencia en la orquesta no fue un gesto simbólico, sino una colaboración real que refleja su disciplina, sensibilidad artística y amor por la música.

Este talento multifacético se suma a una etapa especialmente activa en su carrera, que incluye su participación en Jurassic World Rebirth, consolidándolo como uno de los actores más versátiles del momento.