Este es el talento oculto de Jonathan Bailey

El actor sorprende al tocar en la orquesta durante la producción de una película

Noviembre 28, 2025 
Tania Franco
Jonathan Bailey demuestra su talento oculto detrás de cámaras

Antes de conquistar al público como Fiyero en “Wicked”, Jonathan Bailey ya estaba dejando huella detrás de cámaras. Un video reciente que se volvió viral muestra al actor británico participando como músico en la orquesta durante una jornada de grabación, tocando el clarinete con total naturalidad.

Lejos de tratarse de una simple curiosidad, el momento revela la formación musical de Bailey y su involucramiento profundo con los proyectos que encabeza. Su presencia en la orquesta no fue un gesto simbólico, sino una colaboración real que refleja su disciplina, sensibilidad artística y amor por la música.

Este talento multifacético se suma a una etapa especialmente activa en su carrera, que incluye su participación en Jurassic World Rebirth, consolidándolo como uno de los actores más versátiles del momento.

