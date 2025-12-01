Sofía Castro celebra su primer aniversario con Pablo Bernot

Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron una fecha especial para ambos, a pesar de que la actriz pasó varias semanas fuera de México por un proyecto laboral, la hija de Angélica Rivera completó su trabajo en España para volver a México y festejar con su esposo.

Mediante Instagram, la actriz compartió su llegada a la capital mexicana, y en otra imagen compartió el detalle que su esposo le envió justo el día de su primer aniversario. El empresario la sorprendió con un bello arreglo de flores con una tarjeta en la que expresaba lo feliz que se siente por su primer año junto al amor de su vida.

“Gracias por este año maravilloso. El primero de muchos. Te amo. Tu esposo que te ama”, se lee en la tarjeta. Sofía respondió, “Y así me reciben. Te amo infinito. Gracias por este año tan hermoso y todo lo que nos queda. Mi esposo, te amo”.