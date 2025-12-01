Paty Cantú se casó con Christian Vázquez en Puerto Vallarta

La novia Paty Cantú eligió tres vestidos para la celebración, uno verde de seda, y dos blancos, mientras que el actor llevó un traje a juego con detalles monocromáticos. La boda de la cantante incluyó un menú inspirado en la comida mexicana contemporánea, además asistieron artistas como Dalilah Polanco. En las fotos y videos que se difundieron en redes sociales se observa que la decoración del lugar fue con detalles naturalistas y una ambientación que aprovechó el entorno de la Riviera de Nayarit.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la intérprete y el actor abrieron la pista con su primer baile de casados. Además de la pirotecnia dorada que agregó el toque festivo a la noche, mientras los invitados aplaudían y vitoreaban cada movimiento.

Después de poco más de un año de haberse comprometido, la cantante y el actor llegaron al altar, para celebrar su boda en la playa. Fue en 2024, después de uno de los conciertos de Paty Cantú en el Auditorio Nacional, cuando el actor le propuso matrimonio a la cantante enfrente de todos sus amigos y familiares que habían asistido al show.