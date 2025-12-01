Suscríbete
Entretenimiento

Paty Cantú se casó con Christian Vázquez en Puerto Vallarta

La cantante sorprendió con su boda en la Riviera de Nayarit, un evento que reunió a sus amigos más cercanos

Noviembre 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.54.34 PM.jpeg

La novia Paty Cantú eligió tres vestidos para la celebración, uno verde de seda, y dos blancos, mientras que el actor llevó un traje a juego con detalles monocromáticos. La boda de la cantante incluyó un menú inspirado en la comida mexicana contemporánea, además asistieron artistas como Dalilah Polanco. En las fotos y videos que se difundieron en redes sociales se observa que la decoración del lugar fue con detalles naturalistas y una ambientación que aprovechó el entorno de la Riviera de Nayarit.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la intérprete y el actor abrieron la pista con su primer baile de casados. Además de la pirotecnia dorada que agregó el toque festivo a la noche, mientras los invitados aplaudían y vitoreaban cada movimiento.

Después de poco más de un año de haberse comprometido, la cantante y el actor llegaron al altar, para celebrar su boda en la playa. Fue en 2024, después de uno de los conciertos de Paty Cantú en el Auditorio Nacional, cuando el actor le propuso matrimonio a la cantante enfrente de todos sus amigos y familiares que habían asistido al show.

Paty Cantú
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
alex-fernandez-sufre-accidente-en-vailjpg
Entretenimiento
Alex Fernández defiende a su papá tras video viral del cantante
Noviembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Simon Cowell conocía los problemas de adicción de One Direction? Su respuesta tras la muerte de Liam Payne
Entretenimiento
¿Simon Cowell conocía los problemas de adicción de One Direction? Su respuesta tras la muerte de Liam Payne
Noviembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
Dua Lipa canta Antología de Shakira y emociona al público justo antes de su llegada a México
Entretenimiento
Dua Lipa canta Antología de Shakira en Bogotá
Noviembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
Jonathan Bailey demuestra su talento oculto detrás de cámaras
Entretenimiento
Este es el talento oculto de Jonathan Bailey
Noviembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour
Tras rumores de que la actriz había denunciado maltrato por parte de su compañero de Stranger Things, ella misma habló al respecto
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Vadhir Derbez debuta como cantante
Entretenimiento
Vadhir Derbez revela cómo se encuentra Aislinn Derbez tras la pérdida de su mamá
El artista mexicano está apoyando a su hermana ante el difícil momento que atraviesa
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kevin-spacey-internado-emergencia.jpg
Entretenimiento
Kevin Spacey enfrenta tres nuevas acusaciones de agresión sexual
El actor estadounidense deberá responder ante la justicia británica a demandas civiles presentadas por hombres que alegan haber sido víctimas del intérprete entre 2000 y 2013
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-precios-conciertos-mexicojpg
Entretenimiento
Lo que tienes que saber de los conciertos de Dua Lipa en CDMX
La cantante regresará a México en los próximos días, como parte de su gira The Radical Optimism Tour
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sylvia Pasquel revela cómo se repartirá la herencia de Silvia Pinal
Entretenimiento
Qué ha pasado con el famoso cuadro de Silvia Pinal
A un año de la muerte de Silvia Pinal, recordamos qué fue de uno de los objetos más valiosos de su historia, el retrato que le realizó el pintor mexicano Diego Rivera
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez