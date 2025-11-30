Ana Brenda Contreras presume nueva foto junto a su hija Aria

La actriz Ana Brenda Contreras compartió fotos posando feliz con su bebé en brazos. A través de su cuenta de Instagram compartió fotos de la bebé que hace unos días cumplió seis meses de vida. En la publicación escribió, “mi bolita de amor”. En las imágenes compartidas para celebrar Thanksgiving, Ana Brenda Contreras expresó, “mi sueño cumplido tenerte entre mis brazos, traerte tu primer otoño a mi ciudad favorita para pasarlo y redescubrirla a través de tus ojos es un nuevo regalo”.

Al primer viaje no solo fue Aria, sino también su esposo Zacarías Melhem y sus dos hijos mayores, Vivian y Alex, quienes se uniron a la experiencia que la actriz describió como una aventura familiar inolvidable.

Ana Brenda y la bebé lucieron looks iguales para posar en las fotos en las que llama la atención lo grande que está la bebé. La actriz no había compartido fotos con el rostro de su pequeña desde finales de octubre.

Fue el 13 de mayo de este año cuando la pareja anunció el nacimiento de su hija Aria, una noticia significativa luego de que en septiembre del año pasado revelaron que habían enfrentado la pérdida de un bebé.