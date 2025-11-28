Suscríbete
Lifestyle

Caras presente en ISDIN INNOVATION: el evento donde la tecnología y la belleza convergen

Noviembre 28, 2025 • 
Caras
isdin-innovation-el-evento-donde-la-tecnologia-y-la-belleza-convergen.jpeg

A punto de iniciar la temporada de fiestas y reuniones, donde todos quieren verse y sentirse bien, pero además empezamos en la búsqueda de los regalos perfectos, el equipo de Caras estuvo presente en el evento de ISDIN INNOVATION, una experiencia inmersiva en la que convergieron ciencia, belleza y bienestar.

isdin-innovation-el-evento-donde-la-tecnologia-y-la-belleza-convergen-1.jpeg

Esta experiencia reunió a influencers, expertos, dermatólogos, makeup artists y medios en una velada donde la tecnología y la belleza se encontraron cara a cara.

Transformado en un viaje multisensorial, el venue invitó a cada asistente a descubrir —y vivir— la visión más avanzada de la marca española, que celebra 50 años en la vanguardia del cuidado dermatológico de la piel y presencia en más de 50 mercados alrededor del mundo. En cada estación, en cada textura, en cada explicación, ISDIN reafirmó por qué es referente global en innovación.

isdin-innovation-el-evento-donde-la-tecnologia-y-belleza-convergen.jpeg

De primera mano tuvimos la oportunidad de conocer la tecnología que hay detrás de sus nuevos lanzamientos y estos son los 5 must haves que el equipo Caras conoció, aquí te contamos porque son perfectos para el cuidado de tu piel.

isdin-innovation-evento-la-tecnologia-y-la-belleza-convergen.jpeg
isdin-innovation-el-evento-donde-la-tecnologia-y-la-belleza-convergen-2.jpeg

ISDIN COVERAGE: la revolución del maquillaje que protege, unifica y rejuvenece

Estamos amando esta base, tiene todo lo que podemos desear, triple acción que marca un antes y un después en la categoría. Su fórmula fusiona fotoprotección (SPF 50+) con una base de cobertura media a alta, acabado mate y sin dejar esa molesta sensación pesada en la piel.

Pero la verdadera innovación está en su “inteligencia cosmética”: incorpora A.G.E. Protect Active, un activo que reduce arrugas y líneas de expresión. Disponible en cinco tonos, responde al deseo de miles de mujeres: proteger la piel sin renunciar a un acabado impecable.

ISDIN-COVERAGE.jpeg

ISDINCEUTICS RETINAL EYES: tecnología que corrige cinco signos clave de la edad

Sabemos que una de las zonas más sensibles y que requieren mayor cuidado es la del contorno de ojos, por eso no puedes dejar fuera de tu rutina el nuevo ISDINCEUTICS Retinal Eyes, un producto para el contorno de ojos, con textura de sérum, que se usa exclusivamente por la noche, su fórmula con retinaldehído trabaja suavemente sobre esta zona delicada para corregir los cinco signos clave de la edad: arrugas, bolsas, ojeras, pérdida de firmeza y falta de luminosidad. Una propuesta que confirma que la evolución del skincare es técnica, precisa y profundamente consciente.

La experiencia inmersiva de ISDIN INNOVATION dejó claro que el futuro del cuidado de la piel se construye con fórmulas inteligentes, ciencia avanzada y una mirada más humana y consciente. Y si algo quedó en el aire —entre luces, texturas y miradas inspiradas— es que ISDIN está marcando el ritmo de una nueva era beauty.

En un mundo donde la belleza ya no se aplica, se vive… ISDIN es quien guía el camino.

conoce-lo-nuevo-de-isdin.png
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena tras la pérdida de una mamá
Entretenimiento
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena, acerca de la pérdida de una mamá
El episodio de “La magia del caos” grabado antes del fallecimiento de Gabriela Michel cobra un nuevo significado
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
Entretenimiento
Así han crecido los niños de Stranger Things
Noviembre 27, 2025
Lifestyle
Mesas de Thanksgiving: inspiración para agradecer alrededor de la mesa
Noviembre 27, 2025

Caras
Más contenido como este
luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino.jpg
Lifestyle
LuxuryLab Pop-Up Market: el encuentro de lujo que celebra el talento latino
Noviembre 27, 2025
 · 
Caras
29035ed8-8355-4989-a40f-7190603e266d.JPG
Lifestyle
Gloria Torruco presenta C.A.L.M.A: un método para atravesar la adversidad con conciencia y liderazgo personal
Noviembre 26, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
El Fantástico 1.JPG
Lifestyle
Así vivió La Carrera Panamericana el vehículo autónomo del Tec de Monterrey y el Politécnico de Milán
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Chimeneas navideñas en tendencia para 2025
Lifestyle
Chimeneas navideñas en tendencia para 2025
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Esferas navideñas en tendencia para 2025
Lifestyle
Esferas navideñas en tendencia para 2025
Las esferas navideñas son las protagonistas indiscutibles del árbol, y en 2025 llegan con nuevas texturas, colores elegantes y toques artesanales que transforman cualquier espacio
Noviembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
Tendencias de árboles navideños 2025
Lifestyle
Tendencias de árboles navideños 2025
Ideas cálidas, elegantes y naturales para transformar tu árbol esta temporada
Noviembre 14, 2025
 · 
Tania Franco
RH007317.jpg
Lifestyle
Grupo Habita anuncia la apertura del hotel Sevilla en Mérida
Con 21 habitaciones y suites, es un proyecto diseñado por Zeller & Moye, que rescata la esencia de una casona del siglo XIX, integrando carpintería tradicional yucateca con acabados modernos y materiales orgánicos
Noviembre 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ferragamo Caffè en El Palacio de Hierro Polanco
Lifestyle
“Ferragamo Caffè” la experiencia italiana más elegante llega a la CDMX
Descubre donde abrió el espacio sensorial donde el café italiano se disfruta al estilo Ferragamo
Noviembre 11, 2025
 · 
Tania Franco
¡Arte y comida! 5 lugares en CDMX donde puedes comer, escuchar música y vivir algo diferente
Lifestyle
5 lugares en CDMX donde el arte y la comida se encuentran
Los espacios perfectos para una primera cita o una tarde distinta en la ciudad con comida y arte
Noviembre 06, 2025
 · 
Tania Franco