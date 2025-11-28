Caras presente en ISDIN INNOVATION: el evento donde la tecnología y la belleza convergen

A punto de iniciar la temporada de fiestas y reuniones, donde todos quieren verse y sentirse bien, pero además empezamos en la búsqueda de los regalos perfectos, el equipo de Caras estuvo presente en el evento de ISDIN INNOVATION, una experiencia inmersiva en la que convergieron ciencia, belleza y bienestar.

Esta experiencia reunió a influencers, expertos, dermatólogos, makeup artists y medios en una velada donde la tecnología y la belleza se encontraron cara a cara.

Transformado en un viaje multisensorial, el venue invitó a cada asistente a descubrir —y vivir— la visión más avanzada de la marca española, que celebra 50 años en la vanguardia del cuidado dermatológico de la piel y presencia en más de 50 mercados alrededor del mundo. En cada estación, en cada textura, en cada explicación, ISDIN reafirmó por qué es referente global en innovación.

De primera mano tuvimos la oportunidad de conocer la tecnología que hay detrás de sus nuevos lanzamientos y estos son los 5 must haves que el equipo Caras conoció, aquí te contamos porque son perfectos para el cuidado de tu piel.

ISDIN COVERAGE: la revolución del maquillaje que protege, unifica y rejuvenece

Estamos amando esta base, tiene todo lo que podemos desear, triple acción que marca un antes y un después en la categoría. Su fórmula fusiona fotoprotección (SPF 50+) con una base de cobertura media a alta, acabado mate y sin dejar esa molesta sensación pesada en la piel.

Pero la verdadera innovación está en su “inteligencia cosmética”: incorpora A.G.E. Protect Active, un activo que reduce arrugas y líneas de expresión. Disponible en cinco tonos, responde al deseo de miles de mujeres: proteger la piel sin renunciar a un acabado impecable.

ISDINCEUTICS RETINAL EYES: tecnología que corrige cinco signos clave de la edad

Sabemos que una de las zonas más sensibles y que requieren mayor cuidado es la del contorno de ojos, por eso no puedes dejar fuera de tu rutina el nuevo ISDINCEUTICS Retinal Eyes, un producto para el contorno de ojos, con textura de sérum, que se usa exclusivamente por la noche, su fórmula con retinaldehído trabaja suavemente sobre esta zona delicada para corregir los cinco signos clave de la edad: arrugas, bolsas, ojeras, pérdida de firmeza y falta de luminosidad. Una propuesta que confirma que la evolución del skincare es técnica, precisa y profundamente consciente.

La experiencia inmersiva de ISDIN INNOVATION dejó claro que el futuro del cuidado de la piel se construye con fórmulas inteligentes, ciencia avanzada y una mirada más humana y consciente. Y si algo quedó en el aire —entre luces, texturas y miradas inspiradas— es que ISDIN está marcando el ritmo de una nueva era beauty.

En un mundo donde la belleza ya no se aplica, se vive… ISDIN es quien guía el camino.