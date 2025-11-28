Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour

Hace varias semanas, el diario británico Daily Mail había publicado una nota en la que aseguró que Millie Bobby Brown había acusado a Harbour, quien encarga a su figura paterna en la ficción, de maltrato y acoso laboral. Según la publicación, la actriz presentó una denuncia a la producción de Netflix sobre el comportamiento de Harbour poco antes de comenzar a grabar la quinta temporada de la serie.

Sin embargo, la actriz dejó a un lado los rumores, diciendo que tiene una amistad cercana con el actor. “Siempre hemos estado unidos. Nos encanta este programa el cual queremos con todo nuestro corazón y valoramos nuestra amistad más que nada”.

Cuando le preguntaron por qué es tan importante que los coprotagonistas muestren un frente unido en medio de las acusaciones, posando entre abrazos y risas en la alfombra roja como lo hicieron hace días en el estreno de la quinta temporada de la serie, dijo, “siempre hemos estado haciendo esto durante los últimos 10 años”.

Sobre el estreno de la nueva temporada, dijo, “fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a las temporadas 2 y 3, en las que ambos estamos enfrentándonos y ella está creciendo, tratando de encontrar su propia voz y él tratando de ser padre, y es dinámica definitivamente vuelve a entrar en juego una vez más, y estoy muy emocionada de que la gente lo vea”.