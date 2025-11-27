Shakira anuncia nuevas fechas en México para 2026

Shakira sigue superando su propio récord de conciertos en México con su gira mundial Las Mujeres Ya no Lloran. La promotora mexicana OCESA, anunció que la colombiana añadió tres fechas más a su recorrido por México en febrero de 2026, para un total de 31 fechas de su exitoso tour.

Los tres nuevos conciertos incluyen uno en el Estadio GNP Seguros, el 27 de febrero, sin embargo, antes ofrecerá un show en el Estadio Victor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 21 de febrero y el 24 de febrero en el estadio Carlos Iturralde de Mérida, en Yucatán.

La decisión de añadir nuevas fechas responde a la demanda acumulada en México, donde la cantante alcanzó cifras históricas de asistencia, shows consecutivos y boletos vendidos. Solo en la capital, Shakira acumuló 12 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros, con más de 780 mil asistentes y más de un millón de entradas distribuidas en todo el país.

Para cualquiera de las tres fechas, la preventa será el lunes 1 de diciembre a partir de las 14 horas, y como en la mayoría de los eventos organizados por OCESA, la preventa está disponible solo para clientes Banamex. Un día después, el martes 2 tiene lugar la venta general a partir de la misma hora. Aunque todavía no se publican los precios, se espera que sean muy similares a los que manejó en shows pasados de la gira, que van de 1,217 pesos hasta 10 mil 856 pesos.